موعد إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويت 2021 الدائرة الخامسة

موعد إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عمليات البحث تزداد بشكل كبير في هذا التوقيت لمعرفة الموعد الخاص بإقامة الانتخابات التكميلية الخاصة بمجلس الأمة للدائرة الخامسة في الكويت، وذلك بالتزامن مع خلو مقعد في مجلس الأمة وهو المقعد الخاص بالنائب بدر الدهوم، وهو ما تم الإعلان عنه في نهاية شهر مارس الماضي بناء على القرار الذي تم إصداره من قبل المحكمة الدستورية بالنسبة للطعون الانتخابية، ونجد انه بناء على ما تم اقراره من قبل الدستور والقوانين الكويتية فإنه في حال خلو مقعد من مقاعد مجلس الأمة يتم اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضو يحل محل العضو الذي تم خلو مكانه، وسوف نستعرض فيما يلي الموعد الخاص بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة بالنسبة للدائرة الخامسة في الكويت.

موعد إقامة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2021

تم التصريح خلال الأيام الماضية عن الموعد الخاص بإقامة الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة لمجلس الأمة، حيث تقام الانتخابات التكميلية رسميا في يوم الثاني والعشرين من شهر مايو القادم 2021، حيث بدأ فتح باب الترشيح على ان تقام الانتخابات بعد فتح باب الترشيح امام الأشخاص بحوالي 40 يوم تقريبا، وذلك تبعا لما اقره القانون الكويتي بشأن انتخابات مجلس الأمة، حيث يتم الدعوة الى الانتخابات بناء على تعليمات من وزارة الداخلية الكويتية، حيث قامت وزارة الداخلية الكويتية في يوم 14 من شهر ابريل والذي يوافق يوم 2 من شهر رمضان عن فتح باب الترشح امام الأشخاص في المكان الحالي في مجلس الامة بالنسبة للدائرة الخامسة وذلك في يوم الخميس الموافق 15 ابريل.

الشروط اللازمة للترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس الامة في العراق

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وانطلاقها في حالة رغبة الأشخاص في الترشح الى الأماكن الخالية في مجلس الامة للانتخابات التكميلية، وجاءت اهم هذه الشروط على النحو التالي.