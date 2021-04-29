الاشتراك في مسابقة ريالي للوعي المالي وجوائز المسابقة

مسابقة ريال حظيت باهتمام كبير خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الدول العربية التي تقدم أعمال درامية وبرامج تليفزيونية وخاصه خلال شهر رمضان، وتتنوع تلك البرامج، فقد تكون دينية أو سياسية أو برامج خاصة بالمسابقات، ومنها مسابقة ريالي والتي سيكون حديثنا خلال هذا التقرير عن الاشتراك في مسابةق ريالي للوعي المالي والسعودية من الدول العربية الرائدة في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء في أماكن متفرقة من العالم العربي، ويتم ذلك عن طريق البرامج والمسابقات التي يتم عرضها على شاشات التلفزيون؛ حيث تساهم تلك المسابقات على تطوير المهارات وزيادة الوعي الثقافي، وكذلك تقديم الجوائز للفائزين.

مسابقة ريالي

تعد مسابقة ريالي من أبرز المسابقات التي يتم عرضها في المملكة العربية السعودية، ويعد برنامج ريالي واحدًا من البرامج الممتعة وتتعدد مزاياه المختلفة، والتي جعلته يحقق نجاحًا وشهرة كبيرة داخل العديد من الدول والمناطق المتفرقة في الوطن العربي، ويسعى برنامج مسابقة ريالي إلى تحقيق عدة أهداف مختلفة.

برنامج مسابقة ريالي للوعي المالي إلى زيادة وتحفيز مهارات الأشخاص ومن ثم تزويدهم بالمعرفة والمعلومات الجديدة.

كذلك يساهم برنامج ريالي من خلال مسابقة ريالي في مساعدة الأشخاص في التخفيف من عبء مسؤولياتهم المالية.

زيادة الوعي الإجتماعي بمعايير التخطيط المالي وتهيئة الميزانيات، ومن ثم غرس ثقافة الادخار لدى المواطنين.

تساهم أيضًا في تطوير ومساعدة أصحاب الشركات الناشئة لمساعدتهم في المنهج الذي يجب أن يسيرون عليه لتحقيق النجاح.

مسابقة ريالي تخص مراحل التعليم الثلاثة، وذلك ضمن خطط النهوض بالتعليم وزيادة الوعي الثقافي لدى الطلاب، ومن ثم تنمية المهارات وبناء جيل فائق الوعي قادر على الابتكار والإبداع والبحث العلمي.

اهداف مسابقة رياليطريقة الاشتراك في مسابقة ريالي

أشارت الوزارة على أن التقديم في المسابقة يتم من خلال ثلاث مراحل، وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: فيها يمكن للراغبين في الاشتراك بالمسابقة أن يقوموا بتسجيل الدخول في المسابقة عن طريق الدخول على موقع مسابقة ريالي ومن ثم يقومون بتعبئة البيانات المطلوبة ثم الدخول على أيقونة التسجيل الآن.

المرحلة الثاني: وهي تبدأ بعد إنهاء عملية التسجيل السابقة، وتبدأ المرحلة الثانية لمدة أسبوعين.

المرحلة الثالثة: وفيها يتم فرز المتسابقين عبر المنصة الإلكترونية.

جوائز مسابقة ريالي

وفقًا لما تم إعلانه من مسئولي المسابقة في الوزارة السعودية، سيتم توزيع الجوائز على النحو التالي: