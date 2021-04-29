دخول www.iam.gov.sa وتفعيل رابط نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد لاستخراج نتائج الطلاب

تفعيل رابط نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد لمنصة ابشر الإلكترونية هذا ما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن تفعيل استخراج نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية الآن، برقم الهوية بالحساب الخاص بالفرد على المنصة بما يعتبر خطوة لتبسيط استخراج علامات الطلاب ولتيسير على المستخدم وولي الأمر باستخراج النتيجة بالحساب الشخصي له الذي يقوم بالدخول به على نتائج نظام نور.

تفعيل بوابة النفذ الوطني الموحد

منصة أبشر لاستخراج وتفعيل رابط نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بتفعيل الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية عبر رابط نظام نور التعليمي كما تم إتاحة الدخول على رابط نظام نور المركزي عبر منصة أبشر الإلكترونية ، بوابة النفاذ الوطني الموحد، وتكون أيضا منة مدرستي بابا لدخول الطلاب على رابط النتائج أيضا بالخطوات التي تم إقرارها، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من اختبارات طلاب ابتدائي بالسادس من رمضان 1442 وانتهت أيضا الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية، ويمكن للطالب معرفة درجات النجاح والرسوب بحساب الآلية المخصصة لذلك كما يتيح رابط النتائج الدخول لترفيعات الطلاب.

عبر منصة مدرستي رابط نظام نور يتم الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية. يقوم الطالب باختيار ايقونة “التقويم”. يقوم باختيار إشعار درجات الفصل. يجد ملف فيه جميع النتائج يتم تنزيله على جهاز الكمبيوتر. بعد الانتهاء من التحميل يمكن فتح الملفات واستخراج نتيجة الالب. يمكن عمل سكرين شوت لنتيجة الطالب والشهادة. يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط نور المركزي يتم كتابة اسم المستخدم يقوم بكتابة الرقم السري ورقم الهوية الوطنية. لابد من كتابة رمز التحقق ثم يبدا تسجيل الدخول. يتيح الرابط التسجيل مع نسيان الرقم السري.

يتم الدخول على بوابة النفاذ الموحد. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر. يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر. كما تقوم المنصة تسجيل الطلاب المستجدين حسب الجدول الزمني للتسجيل عبر المنصة أيضا.

استخراج نتائج الطلابالدخول والاستعلام عبر منصة النفاذ الوطني الموحدة

ويكون بدخول www.iam.gov.sa وتفعيل رابط نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد لاستخراج نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالنظام الذي تم تفعيله والدخول واستخراج النتائج عبر منصة مدرستي وموقع نظام نور الموحد أو منصة النفاذ لوطني الموحدة المسماة بمنصة ابشر وهذا ليتم التسهيل على الطلاب واولياء الأمور لاستخراج النتائج في حال وقع سيرفر موقع نظام نور التعليمي.