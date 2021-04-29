موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي الإياب والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

تختتم مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2021 بإقامة العديد من المباريات الهامة منها مباريات المجموعة الأولى التي يلتقي فيها فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني متصدر جدول الترتيب ضد فريق أجمك الأوزبكي متذيل جدول الترتيب، كما يقام موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي الإياب اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الزعيم في تحقيق الفوز، وتكرار انتصاره ضد شقيقه الإماراتي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد سجلهما كلا من جوميز، وكاريلو.

الهلال في مواجهة قوية ضد شباب أهلي دبي الإماراتي ساعيا لتحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات بعدما تمكن من تناسي الخسارة الثفيلة التي ألمت به في الجولة قبل الماضية ضد فريق استقلال دوشنبه برباعية مقابل هدف سجله جوميز، حيث حقق فوز هام في الجولة الماضية ضد أجمك الأوزبكي بثلاثية دون رد تكفل كلا من جوميز، ياس الشهراني، ولوسيانو فييتو بتسجيلها، ليقتنص الزعيم ثلاث نقاط هامة رفع رصيده بها إلى عشر نقاط جمعها من خوض خمس مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات على حساب أهلي دبي “ذهابا”، واستقلال دوشنبه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضد أجمك إيابا بثلاثية دون رد، كما تعادل في مباراة وحيدة كانت ضد أجمك في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق، وخسر مباراة وحيدة.

الهلال يتواجد حاليا في المركز الثاني في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط استقلال دوشنبه متصدر جدول الترتيب، ويأمل في تحقيق الفوز ضد شباب الأهلي، وتعثر دوشنبه ضد أجمك ليقنض على صدارة الترتيب منفدا، بينما الفريق الإماراتي يتواجد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وفقد الأمل فعليا في المنافسة على التأهل إلى دور الستة عشر.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، فلسطين، والبحرين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

عبر تطبيق GSA live مجانا بتعليق عبد الله الحربي.

مجانا بتعليق عبد الله الحربي. عبر يوتيوب القنوات السعودية الرياضية مجانا.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي الإياب اليومالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي