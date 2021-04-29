أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد الجعشاني

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد الجعشانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ غازي أحمد الجعشاني في وفاة والده الشيخ أحمد بن أحمد الجعشاني، أحد الوجاهات البارزة في مديرية عين بمحافظة شبوة الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد، وإسهاماته في السعي بالخير بين الناس وإصلاح ذات البين، وما تميز به من صفات حميدة وسجايا نبيلة، وأكد عمق الخسارة برحيل الشيخ أحمد الجعشاني مشيرا إلى أن المجتمع سيفتقد مبادراته الطيبة وأياديه البيضاء.

وعبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ غازي أحمد الجعشاني وإخوانه وأفراد أسرته وآل جعشان كافة في مديرية عين بمحافظة شبوة،

باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

