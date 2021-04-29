مسلح يقتل 4 أمريكيين بينهم شرطيان فى إطلاق نار بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوجا فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية- فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أُصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المعتدى إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع.

وأضاف البيان أن المعتدى -الذى قتل شرطيين- قتل أيضًا مدنيين اثنين فى المنزل، وتبين أنهما والدته وزوجها.