رابط تقديم النقل الخارجي apps.moe.gov.jo للمعلمين بالأردن 2021 مع أسس الانتقال

رابط تقديم النقل الخارجي لمعلمي الأردن الذي يتابع كل معلم بين العام والآخر الإعلان عن إمكانية فتح الباب للتقديم والانتقال بين المدارس، والذي يكون متاحا بين العام والآخر حسب عدد من الأسس والقواعد والقوانين التي يكون على كل معلم يرغب في التنقل أن تنطبق عليه كما أن هنالك شروط خاصة بالتسجيل، ونقوم بشرح كافة التفاصيل اللازمة للمعلم بالإضافة إلى رابط التسجيل الإلكتروني.وزارة التربية والتعليم بالأردن
موعد تنقلات المعلمين بوزارة التربية الأردنية
تقرر فتح باب التنقلات بين المدارس ابتداء من نيسان أبريل 2021 وحتى يوم 31 من يونيو 2021 على أن يتم الرد راغبي الانتقال بالشروط العامة أولا، ثم يتم بعدها تحديد موعد الرد على تنقلات الحالات الإنسانية والنساء المعيلات والمطلقات والمعاقين فيما بعد، يتم تحديد موعد لها آخر، على ان يقوم كل متقدم بإحضار ما يثبت استحقاقه لذلك.معايير النقل الخارجي 2021-2022
يتم تنقلات المعلمين وفق عدد من المعايير التي تحكم تقديم الطلبات وقبولها أيضا، والتي تكون:
|المادة الأولى (مادة الأسس)
|المادة الثانية (الشروط)
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|يتم الانتقال للمعلمين بين المعلمين بعدد من الشروط:
- تبدأ الخطوات بالدخول على رابط الوزارة الرسمي للتنقلات.
- يقوم المتقدم بقراءة جميع الشروط والاسس مفصلة.
- يتم كتابة الرقم الوزاري بالترميز العربي.
- يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني أو الرقم الوطني.
- يختار ايقونة “بحث”.
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رابط تقديم النقل الخارجي لمعلمي الأردن الذي يتابع كل معلم بين العام والآخر الإعلان عن إمكانية فتح الباب للتقديم والانتقال بين المدارس، والذي يكون متاحا بين العام والآخر حسب عدد من الأسس والقواعد والقوانين التي يكون على كل معلم يرغب في التنقل أن تنطبق عليه كما أن هنالك شروط خاصة بالتسجيل، ونقوم بشرح كافة التفاصيل اللازمة للمعلم بالإضافة إلى رابط التسجيل الإلكتروني.وزارة التربية والتعليم بالأردن
موعد تنقلات المعلمين بوزارة التربية الأردنية
تقرر فتح باب التنقلات بين المدارس ابتداء من نيسان أبريل 2021 وحتى يوم 31 من يونيو 2021 على أن يتم الرد راغبي الانتقال بالشروط العامة أولا، ثم يتم بعدها تحديد موعد الرد على تنقلات الحالات الإنسانية والنساء المعيلات والمطلقات والمعاقين فيما بعد، يتم تحديد موعد لها آخر، على ان يقوم كل متقدم بإحضار ما يثبت استحقاقه لذلك.معايير النقل الخارجي 2021-2022
يتم تنقلات المعلمين وفق عدد من المعايير التي تحكم تقديم الطلبات وقبولها أيضا، والتي تكون:
|المادة الأولى (مادة الأسس)
|المادة الثانية (الشروط)
|
|يتم الانتقال للمعلمين بين المعلمين بعدد من الشروط:
- تبدأ الخطوات بالدخول على رابط الوزارة الرسمي للتنقلات.
- يقوم المتقدم بقراءة جميع الشروط والاسس مفصلة.
- يتم كتابة الرقم الوزاري بالترميز العربي.
- يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني أو الرقم الوطني.
- يختار ايقونة “بحث”.
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