رابط تقديم النقل الخارجي apps.moe.gov.jo للمعلمين بالأردن 2021 مع أسس الانتقال

رابط تقديم النقل الخارجي لمعلمي الأردن الذي يتابع كل معلم بين العام والآخر الإعلان عن إمكانية فتح الباب للتقديم والانتقال بين المدارس، والذي يكون متاحا بين العام والآخر حسب عدد من الأسس والقواعد والقوانين التي يكون على كل معلم يرغب في التنقل أن تنطبق عليه كما أن هنالك شروط خاصة بالتسجيل، ونقوم بشرح كافة التفاصيل اللازمة للمعلم بالإضافة إلى رابط التسجيل الإلكتروني.

وزارة التربية والتعليم بالأردن

موعد تنقلات المعلمين بوزارة التربية الأردنية

تقرر فتح باب التنقلات بين المدارس ابتداء من نيسان أبريل 2021 وحتى يوم 31 من يونيو 2021 على أن يتم الرد راغبي الانتقال بالشروط العامة أولا، ثم يتم بعدها تحديد موعد الرد على تنقلات الحالات الإنسانية والنساء المعيلات والمطلقات والمعاقين فيما بعد، يتم تحديد موعد لها آخر، على ان يقوم كل متقدم بإحضار ما يثبت استحقاقه لذلك.

معايير النقل الخارجي 2021-2022

يتم تنقلات المعلمين وفق عدد من المعايير التي تحكم تقديم الطلبات وقبولها أيضا، والتي تكون:

المادة الأولى (مادة الأسس) المادة الثانية (الشروط) يتم إقرار تلك الأسس من تاريخ إقرارها من لجنة التخطيط المركزية.

يتم تقديم جميع الطلبات إلكترونيا لمرة واحدة في العام.

يتم التقديم الإلكتروني للحالات الإنسانية بعد صدور قوائم النقل الخارجي الجماعي مع تقديم الأوراق التي تثبت الحالة الإنسانية.

لا يتم تسلم طلبات المعلمين يدويا. يتم الانتقال للمعلمين بين المعلمين بعدد من الشروط: نقل المعلمين: حسب الأماكن الشاغرة المتاحة وحسب سنوات الخبرة بنسبة 50% للذكور و50% للنساء على أن يعطى المعلم ثلاثة خيارات للتنقل، على ألا تقبل الطلبات للمعينين بعد 31 مارس 2020

يتم نقل الإداريين بين المدارس بنسبة 25% حسب الشواغر بالأماكن المراد الانتقال إليها.

يشترط بوجه عام توفر الشواغر في المدارس المراد الانتقال لها مع وضع الأحقية للخبرة والكفاءة.

تبدأ الخطوات بالدخول على رابط الوزارة الرسمي للتنقلات. يقوم المتقدم بقراءة جميع الشروط والاسس مفصلة. يتم كتابة الرقم الوزاري بالترميز العربي. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني أو الرقم الوطني. يختار ايقونة “بحث”.

خطوات تسجيل طلبات النقل الخارجي للمعلمين