اجمل تهاني شم النسيم 2021 ورسائل وكروت معايدة عيد الربيع للأحباب والأقارب ، يحتفل المصريين يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 بمناسبة شم النسيم الذي فيه يبحث الكثيرون عن اجمل تهاني شم النسيم لتداولها وتبادلها بين الخُطاب والأحباب، للتعبير عن مشاعر الحب والتقدير والفرحة والابتهاج، وهذه المناسبة هي مناسبة فرعونية قديمة يتم الاحتفال به تعبير عن قدوم فصل الربيع ذات الطبيعة الجميلة والجو المعتدل وسط الحدائق والمتنزهات العامة.

اجمل تهاني شم النسيم

ينتشر بين الفئات العمرية المختلفة تبادل اجمل تهاني شم النسيم التي يبحث عنها رواد ومواقع السوشيال ميديا عن كل جديد فيها، ليتم إرسالها عبر الفيس والوا تساب ووسائل التواصل المختلفة، وذلك بعدما أصبحت الزيارات والتجمعات غير مرغوب فيها بعد انتشار الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وشم النسيم من المناسبات التي يتم فيها تلوين القشرة الخارجية للبيض المسلوق بألوان رائعة، ويفعل ذلك الكبار والصغار وهو يوم أجازة رسمي لأنه من الأعياد الشعبية التي اعتاد المصريين الاحتفال بها وسط عادات وتقاليد خاصة بالشعب المصري وهي تناول الأسماك المملحة.

كيف يحتفل المصريين بشم النسيم

كورونا يتم الخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة طول النهار وسط الطبيعة الخلابة التي تحمل رائحة الزهور المتفتحة وسط جو ربيعي معتدل يشعر به الكبير والصغير، ولكن في هذا العام لن يتم الاحتفال بهذا اليوم بالطريقة المعتادة نظرا لوجود جائحة كرونا التي تعمل الدولة على حظر كثير من التحركات وغلق الحدائق لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن أجازة شم النسيم هذا العام تأتي في أثناء صيام شهر رمضان حيث لا يتناسب فيه الاحتفال بشم النسيم كما هو معتاد.