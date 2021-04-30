استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي سوريا

استهدفت طائرة مجهولة قاعدة عسكرية تركية بالقرب من قرية المالكية شمالي سوريا والتي تضم قوات تركية وفصائل موالية لتركيا.

وتقول بعض القيادات في قوات سوريا الديمقراطية إن من المرجح أن تكون الطائرة روسية.

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