واشنطن : نرغب فى علاقات مستقرة مع موسكو.. وإيران تعلم بما يجب فعله

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية "نعتقد أن إيران باتت على علم بما يجب فعله من أجل العودة للاتفاق النووى. وأوضحت "انخرطنا بشكل غير مباشر مع الإيرانيين فى محادثات فيينا لكن الطريق مازال طويلا". وأشارت الخارجية الأمريكية، إن وفدا أمريكيا سيتوجه إلى الشرق الأوسط، لبحث ملفات تتعلق بالأمن القومى.

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