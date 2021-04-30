نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة الزوجة والأبناء الليبية.. خبر سار بشأنها والصرف بعد أيام قليلة فى هذا التوقيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة الزوجة والأبناء الليبية، ففي ظل سعي حكومة الوفاق الوطني لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الليبين، فقد قامت وزارة الشؤون الإجتماعية ظهر اليوم الخميس التوقيع والموافقة على بدء إجراء عمليات التحويلات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد تحت سن الـ ١٨ عام، وتضمنت الموافقة أن يكون الصرف بأثر رجعى منذ شهر يناير الماضي بما يعادل ثلاثة أشهر متأخرة وهم يناير وفبراير ومارس تصرف مجمعه.

موعد إيداع وصرف منحة الأبناء فى ليبيا

أما عن موعد وتوقيت صرف منحة الزوجة والأبناء الليبية الخاصة بفئة الأولاد تحت سن الـ ١٨ عام، فقد صرحت وزيرة الشئون الإجتماعية بحكومة الوفاق الوطنى أنه اليوم تم البدء فى إجراءات الصرف والإيداع فى حسابات المواطنين المستحقون من فئة الأبناء تحت سن الـ ١٨ عام، ومن المقرر أن يتم الإيداع فى حسابات المواطنين بدايةً من الأسبوع المقبل

قما قامت وزير الشئون الإجتماعية “وفاء الكيلانى” خلال مراسم توقيع البدء فى إجراءات عمليات الصرف والإيداع للمنحة بالإعراب عن سعادتها اليوم للوصول لتلك اللحظة الفارقة لدي جموع الشعب الليبي.

كما أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية على استمرار العمل بكل جهد على إنجاز صرف منحة الزوجة والأبناء الليبية لبقية الشرائح والفئات لاحقاً فى اقرب وقت وهو شغلها الشاغل في هذه المرحلة.

وفى نفس السياق أعربت وزيرة الشئون الإجتماعية عن إمتنانها وعميق الشكر والتقدير لحكومة الوحدة الوطنية على رأسها فخامة دولة رئيس حكومة الوفاق الوطنية لإهتمامهم البالغ والمتابعة الدائمة فيما يخص منحة الزوجة والأولاد وحرص الحكومة على وصول المنحة لمستحقيها.

قيمة المنحة الشهرية للزوجة والأبناء فى ليبيا

الجدير بالذكر أنه قد وقعت مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارتي المالية والشئون الإجتماعية لحكومة الوفاق الوطنية فى شهر ديسمبر الماضي بشأن ربط منظومة صرف المنحة بينهم وتضمنت المذكرة بحث إلية صرف المنحة للفئات المستحقة وقيمتها فى ظل تعديل سعر الصرف للدينار الليبي وتزامنا مع قرار زيادة أجور موظفى الدولة بنسبة ٢٠ ٪.

وكان قد قام مصرف ليبيا المركزي فى شهر يناير الماضي بتحديد قيمة المنحة الشهرية لجميع الفئات المستحقة تحت تلك المنظومة بمبالغ متفاوتة حسب الفئة المستحقة، حيث تحدد مبلغ 100 دينار ليبي للأولاد تحت سن الـ 18 عام ومبلغ ١٥٠ دينار ليبي للزوجة ربة المنزل ولا تعمل

وقد قام مصرف ليبيا المركزي فى نصف شهر ديسمبر الماضي بالإعلان عن عودة منحة الزوجة والأبناء الليبية مجدداً إلى المستحقين كإحدى الآليات والإجراءات التي تعمل على تخفيف آثار رفع سعر صرف الدينار الليبي والذي قام صرف ليبيا المركزي ببدأ العمل به منذ بداية العام الجاري 2021.