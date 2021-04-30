نتائج طلاب الثانوي على نظام نور بالهوية noor.moe.gov.sa وموعد اختبارات الدور الثاني

نتائج طلاب الثانوي على نظام نور والذي انتهى الطلاب من الاختبارات النهائية لها منذ أيام قليلة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية وأيضا قامت بتحديد موعد اختبارات الدور الثاني للطالب الذي لم يتمكن من اجتياز اختبارات الدور الأول، ويقوم كل طالب بمعرفة درجات النجاح والرسوب في النظام التعليمي وفق ألية خاصة يتعرف من خلالها اجتياز الاختبارات أو عدم الاجتياز عبر رابط نور المركزي.

أخبار نتائج وزارة التعليم السعودية

نتائج الطلاب وكيفية استخراجها

انتهت جميع الاختبارات النهائية للطلاب في جميع المراحل الدراسية في المملكة وذلك بعد الانتهاء من اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، ويقوم نظام نور التعليمي بمتابعة كل ما يخص نتائج الطلاب والتي يتم إعلانها وفق آلية محددة تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديدها، حيث يعتبر نظام نور المركزي من أفضل الأنظمة التعليمية في القرن الواحد والعشرين بما له من شمولية وسبق في التعليم الإلكتروني الرقمي والتسجيل والاستعلام، والذي استطاعت وزارة التعليم أن تكون سباقة فيه لجميع الدول الخليجية للتعليم الرقمي قبل انتشار جائحة كرونا، وكان هذا النظام بديلا سهلا للتعامل المباشر والورقي مع مؤسسات المملكة.

موعد نتائج الطلاب على نظام نور

كان الانتهاء من الاختبارات وفق نظام محدد قامت الوزارة بوضعة ليقوم الطالب بتنظيم الاستفادة اليومية من حصص مدرستي لمراجعات المواد الدراسية وأيضا الدخول في أوقات الامتحانات المناسبة والتي كانت جميعها في وقت الصيام، بعد تعديل مواعيد الاختبارات النهائية وساعات الحصص المدرسية، وقامت الوزارة بوضع الآلية التالية:

الاختبارات والنتائج الموعد انتهاء الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية

انتهاء المرحلة المتوسطة والثانوية

موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات

متى تكون اختبارات الدور الثاني في السادس من رمضان 1442 كانت نهاية الاختبارات 14 رمضان 1442 بعد أن يتم الانتهاء من رفع جميع النتائج على رابط نظام نور المركزي تتحدد في 20 رمضان 1442

كيفية استخراج نتائج طلاب الثانوي

قامت الوزارة بإتاحة عدد من الطرق لاستخراج نتائج الطلاب عامة في نظام نور التعليمي وذلك بالطرق التالية:

بينما يقوم الطلاب بالبحث اليومي عن موعد إعلان نتائج نظام نور لم يتم الإعلان الرسمي عن نزول النتائج عبر الرابط المركزي لها، حيث يستمر المعلم بتصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورفع الدرجات على الرابط المركزي، وتقوم وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على تويتر بالإعلان عن إتاحة الرابط لاستخراج وتنزيل نتائج الطلاب.