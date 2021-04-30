رابط نظام نور noor.moe.gov.sa للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442، يحتل الأن رابط نظام نور اهتمام كبير من قبل طلبة وطالبات المراحل التعليمية من طلاب المملكة العربية السعودية، حيثُ صادفَ بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية مع غرة شهر رمضان الحالي 1442 وذلك حسب تعليمات وزارة التعليم السعودي، ولقد قررت وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم اختبار جميع الطلبة بمختلف المراحل التعليمية اختباراً إلكترونياً من خلال منصة مدرستي، وأيضاً من ضمن قرارت وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم رفع جنيه نتائج الاختبارات عبر رابط الوزارة الخاص بها وهو نظام نور التعليمي.

نظام نور 1442

يُعَد نظام نور خير دليل على نجاح المملكة في التحول من النظم التقليدية في العملية التعليمية إلى التطور الرقمي والإلكتروني، ويرجع ذلك إلى أنه واحد من ضمن الأنظمة الإلكترونية التي اتاحتها الوزارة بهدف تيسير العملية التعليمية وتوفير البيئة البديلة عن المدرسة، حيثُ أصبح كل ما يَخص العملية التعليمية يقضى إلكترونياً بدايةً من بث شروحات المناهج التعليمية إلى رفع نتائج اختبارات الفصول الدراسية، ونجد هنا أن نظام هو المصدر الوحيد المسئول عن رفع نتائج الاختبارات.

زيارة رابط نظام نور الإلكتروني من محرك البحث جوجل

ملو الحقول الفارغة من اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

ثم التوجه إلى تقارير الطلاب من الشريط الجانبي

ومنها يتم اختيار نتائج الطلاب (ويلزم على الطالب المستعلم التأكد من صحة ما يعبئه من معلومات)

ثم الضغط على إظهار النتيجة.

كيف الإستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الإبتدائية والمتوسطة 1442

ولقد انتهت وزارة التعليم السعودي من رفع نتائج المرحلة الإبتدائية بدايةً من الصف الثالث حتى الصف السادس الإبتدائي ولقد تم الإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة وكذلك المرحلة الثانوية أمس الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر إبريل الجاري ، حيثُ تم الإعلان عن نتيجة فور الانتهاء من أداء اختباراتهم وكذلك من تقدير درجات جميع على مستوى المملكة بأكملها، وما يمكن قوله أن جميع النتائج السالف ذكرها خير شاهد على نجاح تجربة تطبيق نظام التعلم عن بُعد، وذلك حسب ما قاله وزير التعليم السعودي موضحاً أن نسبة توقعات نجاح التجربة قد تخطت إلى 98٪، وهذا ما يدل على حسن إدارة واختيار وتفعيل المنصات الإلكترونية تحت خدمة العملية التعليمية.

كما أتاحت وزارة التعليم السعودي خاصية متابعة ولي الأمر من درجات أبنائهم من خلال زيارة الحساب الخاص بولي الأمر، وفعلى ولي الأمر تسجيل وتعبئة ما يُصادفه من حقول فارغة من معلومات تخص ولي الأمر والطالب مثل تسجيل اسم المستخدم والاسم المقترح وغيرها من بيانات الطالب لتظهر له النتيجة في الحال.