عاجل .. انهيار جسر ومبنى فى إسرائيل وسقوط عشرات القتلى والجرحى

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر تعتبر "كارثة فادحة".

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية فى إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات فى حادث الانهيار.