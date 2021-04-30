واشنطن: موضوع الانتخابات التشريعية يعود للقيادة والشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أبدى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، استياءه من مماطلة إسرائيل، فى الرد على إقامة الانتخابات الفلسطينية فى القدس.
وقال عباس مساء اليوم "وصلتنا رسالة من إسرائيل اليوم مفادها أننا لا نستطيع إعطاءكم جوابا بشأن القدس بأنه ليس لدينا حكومة لتقرر ذلك".
وأوضح عباس أن مندوبين أوروبيين أبلغوا الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات فى القدس.
وأضاف الرئيس الفلسطينى: " لن نذهب إلى الانتخابات من دون القدس".
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