كيف أطالع شهادتي على رابط نتائج الطلاب 1442برقم الهوية فقط على نظام نور ولينك منصة مدرستي

يعد توالي إعلان نتائج الطلاب على نظام نور ومنصة مدرستي التعليمية بدأ البحث عن كيف أطلع وأشوف شهادتي على منصة مدرستي التعليمية وكذلك على رابط نظام نور للنتائج والشهادات وإشعار درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وكذلك كيفية تحميل الشهايد وطبعاتها، كلها من الأمور الهامة محل البحث من قبل طلاب المدارس السعودية بجميع المراحل والصفوف الدراسية، خاصة بعد إعلان نتيجة المرجلة الابتدائية بكامل صفوفها، ويتم حاليا إعداد نتيجة طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية والتي انتهت اختباراتها بنهاية دوام يوم الخميس 29 أبريل 2021.

كيف أطالع شهادتي على رابط نتائج الطلاب على منصة مدرستي التعليمية

هذا ولم يقتصر الأمر على الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور وكذلك على منصة مدرستي، ولكن تحظى مطالعة الشهادات وطبعاتها على اهتمام كبير من قبل الطلاب والطالبات، ونظرا لمستويات البحث المُكثفة على نتائج الطلاب وطباعة الشهادات، فقد أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي على تلك الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم.

منصة مدرستي ودورها في إدارة العملية التعليمية بالمملكة

يجب الإشارة هنا إلى أن منصة مدرستي التعليمية قد قامت بدور هام للغاية هذا العام في إدارة العملية التعليمية، وذلك بعد اعتمادها منصة تعليمية رسمية بالمملكة، ورغم حداثة منصة مدرستي والتي تم انطلاقها بداية العام الدراسي المنتهي 1442، إلا أنها قادة العملية التعليمية من خلال فصولها الدراسية الافتراضية للتعليم عن بعد، وذلك في محاكاة رائعة للفصول الدراسية التقليدية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب وطباعة الشهادات وإشعار درجات الفصل

ويُذكر أن منصة مدرستي قدمت خدماتها التعليمية بنجاح منقطع النظير، وذلك بطريقة الشرح للمناهج والمقررات الدراسية التي ساعدت الطلاب والطالبات في تحصيل فروضهم الدراسية، وذلك بكثافة الفيديوهات التي تتيحها المنصة، وكان للشق الترفيهي للمنصة عامل جذب كبير في التفاف الطلال حول المنصة، وكذلك أتاحت المنصة رفع الفروض والواجبات، مما ساعد المعلمين والمعلمات على متابعة التقييم والتحصيل لطلابهم.

كيفية مطالعة الشهادات على منصة مدرستي الإلكترونية

يجب التنوية إلى ما أعلنته وزارة التعليم السعودية، حيث أعلنت عن إتاحة نتائج الطلاب على منصة مدرستي للمرحلة المتوسطة والثانوية بداية من يوم الجمعة الموافق 18رمضان 1442، الموافق يوم 30 أبريل 2021، وفور الإعلان عن ذلك بدأت مرحلة الترقب للإعلان عن نتائج الطلاب النهائية للعام الدراسي المنصرم 1442، وفور الإعلان عن النتائج يسعى الطلاب كالأعوام السابقة في التسابق للإطلاع على الشهادات، وطباعة الشهايد الخاصة بهم، أما عن خطوات الاطلاع وطباعة الشهادات فتتلخص في التالي:

تسجيل الدخول بحساب الطالب إلى رابط موقع منصة مدرستي التعليمية .

. كتابة البريد الإلكتروني المدرسي.

إدخال كلمة المرور.

الدخول للصفحة الرئيسية بالمنصة.

اختيار التقويم من القائمة الجانبية بالمنصة.

اختيار شهادات الفصل الدراسي الثاني من التقويم.

الضغط على خيار “الشهادات”.

يتم فتح صفحة الشهادات للفصل الدراسي الثاني، والتي تتضمن المعلومات التالية:

كتابة اسم المدرسة.

اختيار الفصل المدرسي.

الدخول إلى الملفات.

الدخول إلى ملف pdf وبه نتائج الطلاب.

يحتوي ملف pdf نتيجة جميع الطلاب حسب الترتب الأبجدي.

قم بالبحث عن الشهادة الخاصة بك حسب الاسم.

قم بتحميل الشهادة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك.

وبذلك يمكنك طباعتها إن رغبت في ذلك.

طريقة الإطلاع على نتائج الطلاب والشهايد في نظام نور

يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل والصفوف الدراسية، وكذلك الاطلاع على الشع=هادات وطباعتها، وبذلك يمكن للطلاب وأولياء أمورهم مغرفة نتيجة الطلاب وطباعة الشهادات سواء من نظام نور أو من خلال منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، أما عن طريقة الإطلاع على شهادات الطلاب على نظام نور فتتلخص في التالي:

الدخول إلى رابط موقع برنامج نظام نور التعليمي.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”.

الدخول على الصفحة الرئيسية على نظام نور.

قم باختيار الفصل الدراسي الخاص بك.

الضغط على خيار بحث.

الذهاب إلى صفحة معلومات الطالب.

الضغط على خيار “التقارير”.

قم باختيار إشعار نتيجة الطالب.

تحميل تقرير النتيجة على جهازك.

وبذلك يمكنك طباعة النتيجة.

وبذلك ومن خلال هذا التقرير يمكن للطلاب والطالبات وأولياء المور الاستعلام ومعرفة نتيجة الطلاب بكل سهولة ويسر، وكذلك الإطلاع على الشهادات الخاصة بالطلاب مع إمكانية طباعتها، ويتم ذلك سواء من خلال منصة مدرستي التعليمية، أو عن طريق رابط موقع نظام نور المركزي، وكذلك يمكن زيارة رابط خدمة التهاني بالنجاح للخريجين والخريجات، والذي يتيح كتابة عبارات التهاني على شهادة تحمل شعار وزارة التعليم السعودية وشعار منصة مدرستي التعليمية.