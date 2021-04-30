تحديث بيانات حساب المواطن والاستعلام عن صرف دفعة مايو 2021 وكيفية اثبات استقلالية

تحديث بيانات حساب المواطن والذي يتطلب أن يكون دوريا وخاصة عند اقتراب صرف الدفعة الجديدة، حيث يتطلع المستفيدين من البرنامج الخدمي للتعرف على خطوات تحديث بيانات الفرد وموعد صرف دفعة مايو 2021 وأيضا كيفية إثبات استقلالية الفرد والمطلقة عن الأسرة، وتلك من الأسئلة الشائعة اتي يتم إرسالها عبر بريد استفسارات المواطن ويتم الرد عليها بشكل دوري.

البرامج الخدمية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

برنامج حساب المواطن 1442

هو ذلك البرنامج الخدمي ضمن حزمة من البرامج الحكومية التي تقوم بتقديم الدعم المادي والعيني للمواطن السعودي الذي تضرر بشكل أو بآخر من البرامج الإصلاحية في نظام الإصلاح الاقتصادي الجديد المسمى برؤية 2030 والتي تم فيها العديد من الإصلاحات التي تقوم بدفع الوطن إلى الأمام ورفع معدلات النمو، والتي كان من أساس برنامج التقدم أن يتم إيقاف الدعم على العديد من الخدمات والسلع، والذي من شأنه أن يوقف الهدر في ميزان المدفوعات ويتم استبداله ببرامج تنموية، بينما قامت المملكة بعمل عدد من البرامج الاجتماعية لمساعدة المواطنين المتضررين من هذا البرنامج منها حساب المواطن ورواتب الضمان الاجتماعي ومعاش التأهيل الشامل وأيضا المساعدة المقطوعة.

موعد صرف دفعة مايو 2021

حسب تقويم المملكة في صرف الرواتب في المجتمع يتقرر أن يتم صرف رواتب حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على ان يتم تأخير الموعد يوما أو أن يكون قبله بيوم في حالة أن كان يوم عطلة، وقد تقرر تنزيل رواتب المستفيدين من البرنامج بالحسابات البنكية لهم في 10 مايو 2021 الموافق 28 رمضان 1442، والذي يكون في يوم الأربعاء، بينما ل يتم الإعلان عن صرف المكرمة الملكية وما إن كان مستفيدي برنامج حساب المواطن سيستفيدون منها أم لا.

تحديث بيانات حساب المواطن

تم إيقاف التسجيل الجديد في برنامج المواطن السعودي حيث يتم الإعلان في وقت لاحق موعد فتح باب تسجيل مستفيدين جدد، كما يكون على المسجلين بالبرنامج استكمال البيانات وتحديث جميع البيانات باتباع الطرق التالية:

يتم الدخول المباشر على رابط حساب المواطن. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “تسجيل جديد”. يتم مليء البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال الأحدث ). يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق ثم يتم تسجيل الدخول. تصل للهاتف رسالة فيها الرقم السري للمستفيد. يتم التسجيل من جديد بعد عمل الحساب الشخصي ويتم كتابة الرقم السري. تظهر بيانات المستفيد ثم تظهر أيقونة “تغيير كلمة المرور”. يتم كتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها. تبدا مرحلة استكمال البيانات التي يتم فيها كتابة العنوان والحالة الاجتماعية.

كيفية إثبات الاستقلالية عن الاسرة

يكون الفرد تابع للأسرة حسب التسجيل القديم له، وفي حالة أن تم الانفصال عن الأسرة لابد أن يكون قد بلغ السن القانوني وأن يقوم بإثبات استقلالية العمل والمسكن من خلال تقديم ما يثبت العمل الجديد له مع فواتير وإيصال للكهرباء بالمسكن الجديد الذي قام باستئجاره.