عشرات القتلى والجرحى في انهيار خلال احتفال ديني بإسرائيل

أفاد مراسل دوت الخليج في القدس بمقتل لا يقل عن 40 شخصا وإصابة العشرات بجروح خطيرة في حادث انهيار مقاعد باستاد خلال احتفال ديني في إسرائيل فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "كارثة كبيرة".

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".