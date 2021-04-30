متى ايداع حساب المواطن 1442 الدفعة الجديدة استعلام نتائج اهلية المواطن

حساب المواطن يعتبر برنامج حساب مواطن أحد البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تقدم الدعم للمواطن للتحسين من الوضع المعيشي له في ظروف الغلاء وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، ويتمنح قيام راتب حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر، ولذلك البرنامج عدة شروط يلزم توافرها في المواطن للاستفادة منه، كما يلزم أن يقوم المواطن بالتسجيل عبر المنصة من أجل الموافقة عليه وصرف راتب الرعاية، وذلك ما سنوضحه من خلال مقالنا.مستحقين راتب حساب مواطن 1442
لقد تم تحديد في نظام حساب المواطن مجموعة من الفئات المستحقة لمبالغ الرعاية، وتتمثل تلك الفئات في:
- الأسرة السعودية.
- الرجل السعودي الغير متزوج.
- الفرد المستقل.
- المستحقين لخدمات الضمان الاجتماعي.
- أبناء السيدة السعودية من أب غير سعودي.
- الأرامل والمطلقات.
- الزوجة للمواطن السعودي.
شرائح حساب المواطن بالسعودية
من أهم الشروط التي تم ضمها في برنامج حساب المواطن هي تقسيم المواطنين إلى خمسة شرائح، وهي:
الشريحة الأولى راتب من (0 لـ 8699) ريال سعودي.
الشريحة الثانية راتب من (8700 لـ 11999) ريال سعودي.
الشريحة الثالثة راتب من (12000 لـ 15299) ريال سعودي.
الشريحة الرابعة راتب من (15300 لـ 20159) ريال سعودي.
الشريحة الخامسة هم الأشخاص التي تزيد رواتبهم عن مبلغ 20160 ريال سعودي وهم خارج الدعم تماماً.
شروط حساب مواطن الجديدة
هناك بعض البنود الإضافية التي تم إضافتها من أجل استحقاق مبلغ حساب المواطن، وهي:
تقديم عقد إيجار موثق.
تقديم صك ملكية السكن.
تقديم إثبات بالسكن الجامعي سواء بالمعاهد أو الكليات.
كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن
هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أجل التسجيل في حساب المواطن واستحقاق مبالغ المنحة في موعدها الرسمي، ويمكنكم التعرف على تلك الأوراق الهامة من خلال الآتي:
كارت العائلة.
أوراق رسمية تفيد قيمة الراتب وجهة العمل.
تقديم أي أوراق لأي دخل إضافي للمواطن.
تقديم أوراق تفيد دخل الزوجة في حالة عملها.
تقديم بطاقة أحوال (العاطل/الموظف بالحكومة/الموظف بالقطاع الخاص).
رقم حساب بنكي نشط.
يلزم أن يكون الراتب الذي تقاضه المواطن في عمله يقل عن 20 ألف ريال سعودي.
الوسوم
حساب المواطن يعتبر برنامج حساب مواطن أحد البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تقدم الدعم للمواطن للتحسين من الوضع المعيشي له في ظروف الغلاء وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، ويتمنح قيام راتب حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر، ولذلك البرنامج عدة شروط يلزم توافرها في المواطن للاستفادة منه، كما يلزم أن يقوم المواطن بالتسجيل عبر المنصة من أجل الموافقة عليه وصرف راتب الرعاية، وذلك ما سنوضحه من خلال مقالنا.مستحقين راتب حساب مواطن 1442
لقد تم تحديد في نظام حساب المواطن مجموعة من الفئات المستحقة لمبالغ الرعاية، وتتمثل تلك الفئات في:
- الأسرة السعودية.
- الرجل السعودي الغير متزوج.
- الفرد المستقل.
- المستحقين لخدمات الضمان الاجتماعي.
- أبناء السيدة السعودية من أب غير سعودي.
- الأرامل والمطلقات.
- الزوجة للمواطن السعودي.
شرائح حساب المواطن بالسعودية
من أهم الشروط التي تم ضمها في برنامج حساب المواطن هي تقسيم المواطنين إلى خمسة شرائح، وهي:
الشريحة الأولى راتب من (0 لـ 8699) ريال سعودي.
الشريحة الثانية راتب من (8700 لـ 11999) ريال سعودي.
الشريحة الثالثة راتب من (12000 لـ 15299) ريال سعودي.
الشريحة الرابعة راتب من (15300 لـ 20159) ريال سعودي.
الشريحة الخامسة هم الأشخاص التي تزيد رواتبهم عن مبلغ 20160 ريال سعودي وهم خارج الدعم تماماً.
شروط حساب مواطن الجديدة
هناك بعض البنود الإضافية التي تم إضافتها من أجل استحقاق مبلغ حساب المواطن، وهي:
تقديم عقد إيجار موثق.
تقديم صك ملكية السكن.
تقديم إثبات بالسكن الجامعي سواء بالمعاهد أو الكليات.
كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن
هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أجل التسجيل في حساب المواطن واستحقاق مبالغ المنحة في موعدها الرسمي، ويمكنكم التعرف على تلك الأوراق الهامة من خلال الآتي:
كارت العائلة.
أوراق رسمية تفيد قيمة الراتب وجهة العمل.
تقديم أي أوراق لأي دخل إضافي للمواطن.
تقديم أوراق تفيد دخل الزوجة في حالة عملها.
تقديم بطاقة أحوال (العاطل/الموظف بالحكومة/الموظف بالقطاع الخاص).
رقم حساب بنكي نشط.
يلزم أن يكون الراتب الذي تقاضه المواطن في عمله يقل عن 20 ألف ريال سعودي.
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