متى ايداع حساب المواطن 1442 الدفعة الجديدة استعلام نتائج اهلية المواطن

حساب المواطن يعتبر برنامج حساب مواطن أحد البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تقدم الدعم للمواطن للتحسين من الوضع المعيشي له في ظروف الغلاء وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، ويتمنح قيام راتب حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر، ولذلك البرنامج عدة شروط يلزم توافرها في المواطن للاستفادة منه، كما يلزم أن يقوم المواطن بالتسجيل عبر المنصة من أجل الموافقة عليه وصرف راتب الرعاية، وذلك ما سنوضحه من خلال مقالنا.

مستحقين راتب حساب مواطن 1442

لقد تم تحديد في نظام حساب المواطن مجموعة من الفئات المستحقة لمبالغ الرعاية، وتتمثل تلك الفئات في: