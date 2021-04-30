Log In رابط تسجيل القبول الموحد في جامعات سلطنة عُمان heac oman وكيفية التسجيل

رابط تسجيل القبول الموحد بسلطنة عُمان والتي يتابع جميع الطلاب الناجحين في الاختبارات النهائية للثانوية العامة موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد انطلاق التسجيل الإلكتروني لقبول جامعات السلطنة بالخطوات والإجراءات المتبعة لصحة ودقة التسجيل عبر مركز القبول الموحد الذي يقوم باستقبال طلبات الطلاب ومن ثم توزيعها على الجامعات الحكومية. وزارة التعليم العالي في السلطنة وزارة التعليم العالي في السلطنة اختصاصات مركز القبول الموحد اختصاصات مركز القبول الموحد يقوم المركز الوطني للقبول الموحد باستقبال طلبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة والراغبين في استكمال التعليم العالي، حيث يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الرئيسية ومن ثم دراسة جميع الطلبات على أن يتم تحديد التالي: يقوم باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات للناجحين بالثانوية العامة.

يتم دراسة جميع طلبات الطلاب.

يقوم بدراسة الشواغر في الجامعات ودراسة مدى اقتراب الكلية من المحيط الجغرافي للطالب.

يتم احتساب الدرجات وانتخاب الأرقام الأعلى لحين مليء جميع الأماكن.

يتم تحديد موعد التسجيل الإلكتروني وموعد إعلان النتائج.

يساعد في عمل قاعدة بيانات عامة للطلاب للاستخدام فيما بعد.

يساعد على إرشاد الطالب للكليات الأفضل والأقرب إليه والأنسب لدرجاته ومؤهلاته. تكون أرقام التواصل للطلاب على رقم: 0096824340900 أو يتم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] دخول موقع الوزارة الرسمي شروط التسجيل الإلكتروني يتم الدخول المباشر على الرابط الخاص بتقديمات الطلاب بالقبول الموحد. يقوم الطالب نظام القبول الملائم للطالب. يتم تسجيل الدخول عبر الأيقونة المخصصة لذلك. يتم تغيير اللغة إلى اللغة العربية. يقوم المستخدم بكتابة الاسم ورقم المرور. يبدأ الدخول. لابد أن يكون المتقدم للقبول بالجامعات عماني الجنسية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

لا يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدبلوم العام أو الدولي في نفس هذا العام. يبدأ بالدخول على بوابة القبول الموحد. نظام المرحلة الجامعية، قم باختيار المرحلة الأولى. اختر “التسجيل”. قم بتغيير اللغة إلى العربية. يقوم الطالب بتحديد مكان الدراسة ونوع الشهادة. ثم “المتابعة”. يتم هنا إدخال رقم الجلوس والرقم المدني. ثم يتم الحفظ. يقوم الطالب بقراءة جميع الإرشادات والتحقق من البيانات. يتم اتباع كافة البيانات. الإقرار بصحة ما تم تسجيله. يتم الحفظ ثم الخروج. رابط تسجيل القبول الموحد لجامعات سلطنة عُمان الوسوم

رابط تسجيل القبول الموحد بسلطنة عُمان والتي يتابع جميع الطلاب الناجحين في الاختبارات النهائية للثانوية العامة موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد انطلاق التسجيل الإلكتروني لقبول جامعات السلطنة بالخطوات والإجراءات المتبعة لصحة ودقة التسجيل عبر مركز القبول الموحد الذي يقوم باستقبال طلبات الطلاب ومن ثم توزيعها على الجامعات الحكومية. وزارة التعليم العالي في السلطنة وزارة التعليم العالي في السلطنة اختصاصات مركز القبول الموحد اختصاصات مركز القبول الموحد يقوم المركز الوطني للقبول الموحد باستقبال طلبات الطلاب الناجحين في امتحان الثانوية العامة والراغبين في استكمال التعليم العالي، حيث يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الرئيسية ومن ثم دراسة جميع الطلبات على أن يتم تحديد التالي: يقوم باستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات للناجحين بالثانوية العامة.

يتم دراسة جميع طلبات الطلاب.

يقوم بدراسة الشواغر في الجامعات ودراسة مدى اقتراب الكلية من المحيط الجغرافي للطالب.

يتم احتساب الدرجات وانتخاب الأرقام الأعلى لحين مليء جميع الأماكن.

يتم تحديد موعد التسجيل الإلكتروني وموعد إعلان النتائج.

يساعد في عمل قاعدة بيانات عامة للطلاب للاستخدام فيما بعد.

يساعد على إرشاد الطالب للكليات الأفضل والأقرب إليه والأنسب لدرجاته ومؤهلاته. تكون أرقام التواصل للطلاب على رقم: 0096824340900 أو يتم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] دخول موقع الوزارة الرسمي شروط التسجيل الإلكتروني يتم الدخول المباشر على الرابط الخاص بتقديمات الطلاب بالقبول الموحد. يقوم الطالب نظام القبول الملائم للطالب. يتم تسجيل الدخول عبر الأيقونة المخصصة لذلك. يتم تغيير اللغة إلى اللغة العربية. يقوم المستخدم بكتابة الاسم ورقم المرور. يبدأ الدخول. لابد أن يكون المتقدم للقبول بالجامعات عماني الجنسية.

لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

لا يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدبلوم العام أو الدولي في نفس هذا العام. يبدأ بالدخول على بوابة القبول الموحد. نظام المرحلة الجامعية، قم باختيار المرحلة الأولى. اختر “التسجيل”. قم بتغيير اللغة إلى العربية. يقوم الطالب بتحديد مكان الدراسة ونوع الشهادة. ثم “المتابعة”. يتم هنا إدخال رقم الجلوس والرقم المدني. ثم يتم الحفظ. يقوم الطالب بقراءة جميع الإرشادات والتحقق من البيانات. يتم اتباع كافة البيانات. الإقرار بصحة ما تم تسجيله. يتم الحفظ ثم الخروج. رابط تسجيل القبول الموحد لجامعات سلطنة عُمان

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