المتوسطة والثانوية قريباً إعلان نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية الوطنية

نظام نور المركزي خطة التطوير 2030 في السعودية لم تقتصر على المنشآت والوضع الاقتصادي، بل شملت أيضا التعليم، ولذلك تم عمل منصة نظام نور من اجل ضمان نجاح تلك المنظومة مومن الحصول منها على أفضل النتائج بالمجال تعلمي لدى الطلاب، وبالفعل طورت تلك المنصة من طرق تفاعل الطالب مع المناهج التعليمية المختلفة، ولقد تم توفير مؤخرا إمكانية ظهور النتيجة إلكترونياً عبر المنصة برقم الهوية فقط.

استخدام حساب نظام نور 1442

يمكنك إنشاء حساب جديد بنظام نور من إجراء الكثير من المهام دون الحاجة لزيارة أي إدارة أو منشئة تعليمية، مما يوفر لك الوقت والمجهود ولي أمر، ومن أهم مزايا الحساب:

يمكن لولي الأمر أن يقدم على دخول أحد الأبناء بأحد المدارس الحكومية أو الخاصة من خلال المنصة.

يمكن أن تتم عملية نقل الأبناء من مدرسة لأخرى من خلال تقديم الطلب عبر المنصة والموافقة عليه إلكترونياً.

يمكن ولي الأمر من خلال حسابه على الموقع متابعة مستوى الطالب التعليمي في جميع المواد الدراسية.

كما يمكن أيضا التواصل مع أحد المعلمين من قبل ولي الأمر من خلال الدخول على الحساب ومراسلة المعلمين على حساباتهم الرسمية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور

هناك بعض المستندات التي على ولي الأمر توفيرها من اجل إمكانية التسجيل عبر نظام نور التعليمي 1442، وهي:

شهادة ميلاد الطالب + صورة منها.

كارت العائلة + صورة منها.

شهادة تطعيم الطفل + صورة منها.

صورة شخصية للطفل.

ملف أخضر.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442

نظراً لقلق وتوتر أولياء المور وبحثهم المتكرر عن نتائج أبنائهم في المراحل الدراسية المختلفة بالسعودية تم توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة نظام نور (استعلام إلكتروني) من هنا، ويتم ذلك كالآتي:

على ولي الأمر البحث أولا عن موقع نظام نور المركزي 1442.

ثم يلزم تسجيل الدخول للحساب، ولا يتم ذلك عشوائيا، حيث يلزم امتلاكك لحساب، وفي حالة عدم قيامك بعمل حساب يلزم الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد” وإتباع خطوات عمله.

بعد ذلك قم بالدخول على “نتائج الفصل الدراسي الثاني”، وقم بكتابة رقم الهوية، واضغط على كملة “استعلام”.