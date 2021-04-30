زوارنا الأعزاء نقدم لكم اليوم قروض التمويل الشخصي للمقيمين من بنك الرياض ، وهو موضوع هام وحيوي ويعني به الكثيرون من الأجانب الوافدين والمقيمين من غير الجنسية السعودية علي أراضي المملكة العربية السعودية ، والراغبين منهم في الحصول علي قروض تمويلية بطريقة ميسرة وموثوقيه ائتمانية ، ويقدم بنك الرياض العديد من الفرص التمويلية فيما يخص التمويل الشخصي شرحنا لكم بعضها فيما قبل من خلال موقعنا ونعرض لكم اليوم اشتراطات ومميزات التمويل الشخصي للوافدين المقيمين بالمملكة أياً كان يعمل لدي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حتي من أصحاب المهن المتخصصة ، وبعض الاشتراطات متشابهة مع شروط التمويل الشخصي للسعوديين والذي عرضناه لكم في مقال سابق.

قروض التمويل الشخصي للمقيمين من بنك الرياض – موظفي القطاع الحكومي

كما عرضنا لحضراتكم اشتراطات ومميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك الرياض ، نستعرض لكم شروط ومميزات تمويل المقيمين كالآتي :

الاشتراطات :

يشترط أن لا يقل سن العميل عن 22 عام.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميل عن 5000 ريال شهرياً.

يشترط أن لا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر لدي صاحب العمل.

يشترط إيداع الراتب لدي بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

يشترط تحويل الراتب بخطاب موجه من جهة العمل لبنك الرياض.

المميزات :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك هامش ربح تنافسي علي التمويل.

يقدم البنك موافقة مبدئية فورية علي الطلب.

ويمكنكم معرفة المزيد عن عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض من خلال موقعنا.

قروض التمويل الشخصي للمقيمين من موظفي قطاع الشركات الكبري

يقدم بنك الرياض فرص تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال بدون كفيل ، ونتعرف أيضاً علي شروط تمويل موظفي قطاع الشركات الكبري كالآتي :

الاشتراطات :

يشترط أن لا يقل سن العميل عن 22 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميل عن 5,000 ريال شهرياً.

يشترط تقديم إثبات مدة خدمة 3 شهور علي الأقل لمن تبدأ رواتبهم من (5,000 – 14,999) ريال شهرياً.

يشترط تقديم إثبات مدة خدمة شهر واحد علي الأقل لمن يبلغ راتبه 15000 ريال واكثر شهرياً.

يشترط إيداع الراتب لدي بنك الرياض عن طريق خدمة سريع.

يشترط تقديم خطاب تحويل راتب موجه لبنك الرياض.

المميزات :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك تمويل بهامش ربح تنافسي.

يقدم البنك موافقة مبدأيه فورية علي طلب التمويل.

التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص

يمكنكم الحصول علي تمويل عقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار كما شرحنا لكم في مقال سابق ، كما يشترط بنك الرياض تقديم بعض المصوغات والاشتراطات للحصول علي التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص من الوافدين نعرضها لكم :

الاشتراطات :



يشترط أن لا يقل سن العميل عن 22 سنة.

يشترط أن لا يقل صافي مرتب العميل عن 8,000 ريال شهرياً.

يشترط تقديم إثبات مدة عمل ثلاث شهور علي الأقل لمن تبدأ رواتبهم من (8,000 – 14,999) ريال شهرياً.

يشترط تقديم إثبات مدة عمل شهر واحد علي الأقل لمن تبدأ رواتبهم (15,000) ريال فأكثر شهرياً.

يشترط إيداع راتب العميل لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

يشترط تقديم خطاب تحويل الراتب من جهة العمل موجه لبنك الرياض.

المميزات:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك تمويل بهامش ربح تنافسي.

يقدم البنك موافقة مبدأيه فورية علي طلب التمويل.

التمويل الشخصي لأصحاب الوظائف المهنية المتخصصة

تقدم بنوك المملكة قروض تمويلية متعددة مثل قروض التمويل من البنك الأول وقد عرضناها لكم سابقاً ، ومن خلال فقرتنا نتعرف علي شروط تمويل أصحاب المهن التخصصية مثل الهندسة والمحاماة والصيدلة والمهن الطبية من الوافدين من خلال موقع بنك الرياض الإلكتروني كالآتي :

الاشتراطات

أن يقدم العميل إثبات مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر لدي صاحب العمل.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميل الشهري عن 8000 ريال شهرياً.

يشترط إيداع راتب العميل لدي بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

يشترط تقديم العميل لخطاب تحويل راتب من جهة عمله موجه لبنك الرياض.

كما يمكنكم التعرف علي قروض التمويل العقاري من بنك الرياض من خلال موقعنا أيضاً.