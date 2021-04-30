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عمر شويل - جدة من هو الأمير محمد بن طلال من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين والمواطنات بداخل المملكة الأردنية الهاشمية؛ من أجل معرفة المزيد حول الأمير الأردني الراحل، وذلك عقب إعلان الديوان الملكي الأردني، عن وفاة الأمير محمد بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني عن عمر يناهز 80 عاماً.

من هو الأمير محمد بن طلال السيرة الذاتية

الأمير محمد بن طلال؛ هو ممثل الملك عبدالله الثاني الشخصي، وهو من مواليد الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 1940، في العاصمة الأردنية عمان؛ كما تلقى تعليمه الابتدائي في السلطنة بداخل الكلية العلمية الإسلامية، ثم انتقل لاستكمال تعليمه في مدرسة بوسوليل في سويسرا، ثم أنهي دراسته في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

في عام 1956، التحق الأمير محمد بن طلال، بالكلية العسكرية في العاصمة العراقية بغداد؛ وانضم إلى الجيش الأردني، عقب عودته إلى الأردن، لينضم إلى كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى، وأصبح بعد ذلك المرافق العسكري للعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال.

عين الأمير محمد بن طلال، ولياً للعهد في المملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 1952 إلى 1962، ثم في عام 1970 ميلادية، ثم تم تعيينه رئيس لمجلس شيوخ العشائر الأردنية، وممثل للملك منذ عام 1973 حتى وفاته المنية، وتحصل الأمير الراحل على رتبة مشير من القوات المسلحة الأردنية، والتي تعد أعلى وسام شرفي في الجيش الأردني، ويجيد الأمير الراحل التحدث بالعديد من اللغات المختلفة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية.

أبناء الأمير محمد بن طلال

الأمير محمد بن طلال، متزوج من الأميرة تغريد وتحديداً في 28 يونيو/ حزيران 1981، كما لديه نجلان من زواج سابق، وهما الأمير طلال، المستشار الخاص بالملك، والأمير غازي، وهو كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، ومبعوث شخصي للملك أيضا.