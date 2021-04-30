Quick link نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 الدور الأول العراق موقع وزارة التربية العراقية

تصدرت نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 الدورالأول قائمة محركات البحث في العراق خلال الفترة الحالية من قبل الطلاب لمعرفة نتائج السادس الإعدادي التمهيدي الداخلي والخارجي للعام الدراسي الحالي 2021 بالتزامن مع إعلان السيد علي حميد الدليمي، وزبر التربية العراقي عن ظهور واعتماد نتائج المدارس المهنية لطلاب السادس الإعدادي التمهيدي الدورالأول 2021 بنسبة نجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت نسبة نجاح نتائج السادس الإعدادي 2021 الدور الأول 87.9%.

نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021

وأوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 الدور الأول قد صدرت بعد اعتمادها رسميا ونشرها على موقع وزارة التربية وقناة التليجرام الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى المواقع العراقية المتخصصة في عرض نتائج طلاب العراق، من بينها موقع النجاح ونتائجنا وملازمنا والسومرية نيوز وموقع ناجح.

وأدى طلاب الصف السادس الإعدادي التمهيدي 2021 الاختبارات هذا العام وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة من قبل وزارة التربية تحت إشراف وزارة الصحة والداخلية من أجل الحفاظ على الطلاب ومنع التكدس والزحام للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، حيث شهدت لجان الامتحانات تباعد اجتماعي بين الطلاب مع تقليل أعدادهم لأقل من 15 طالبًا في كل غرفة اختبار، مع استمرار تعقيم مراكز الامتحانات والطلاب ومشرفي ومسئولي الاختبارات.

رابط نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي التمهيدي الداخلي والخارجي للمدارس المهنية في العراق للدور الأول، اتبع الخطوات التالية:-

سجل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المحددة

ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن النتائج

اضغط على نتائج الطلاب 2021 ضمن الخدمات المتواجدة.

اختر نتائج الثالث متوسط 2021 التمهيدي/ السادس الابتدائي.

اكتب رقم الامتحان الخاص بك واسم المدرسة ثم اضغط على استعلام.