أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أمين البعداني

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أمين البعداني
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ امين نعـمان محمد الـبعداني، أحـد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام عام 1982م، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتفاني والإخلاص فـي خـدمـة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى المهندس/ محمد امين نعمان البعداني، واخوانه وكافة آل البعداني بالدائرة (89) مديرية بعدان محافظة اب، عبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.
مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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