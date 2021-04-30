تسلم سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر، قطعتين أثريتين تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية
وتعود القطعتان الأثريتان إلى العصور اليونانية والرومانية في مصر، الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني.
وتمت مراسم تسليم القطعتين بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما.
يأتي ذلك في إطار جهود مصر لاستعادة الآثار المهربة بالخارج حفاظا على تراثها وتاريخها الحضاري، بحسب ما ذكر بيان للخارجية المصرية.
وأعرب السفير هشام بدر عن تطلعه لاستعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة من خلال التعاون المستمر مع الجهات الإيطالية المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تسترد قطعتين أثريتين تم تهريبهما لإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.