مصر تسترد قطعتين أثريتين تم تهريبهما لإيطاليا

تسلم سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر، قطعتين أثريتين تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية

وتعود القطعتان الأثريتان إلى العصور اليونانية والرومانية في مصر، الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني.

وتمت مراسم تسليم القطعتين بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر لاستعادة الآثار المهربة بالخارج حفاظا على تراثها وتاريخها الحضاري، بحسب ما ذكر بيان للخارجية المصرية.

وأعرب السفير هشام بدر عن تطلعه لاستعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة من خلال التعاون المستمر مع الجهات الإيطالية المعنية.