وفيات كورونا فى البرازيل تتجاوز الـ400 ألف

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة الخميس عن تسجيل 3.001 حالة وفاة جديدة، و69.389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالى عدد ضحايا الفيروس فى البلاد وصل إلى 401 ألف و186 شخصا، والعدد الإجمالى للإصابات إلى 14 مليونا و590 ألفا و678 حالة.
وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، بعد الولايات المتحدة والهند.
كما سجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة ضحايا فى العالم جراء فيروس كورونا.
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