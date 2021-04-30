فيديو .. حريق بمصنع للكيماويات فى ولاية ميزورى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأشارت قناة Fox 2 إلى أن الحريق نشب فى مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون فى مقاطعة سانت لويس يوم الخميس. وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون فى محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

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