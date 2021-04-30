نتائج الامتحانات التمهيدية 2021 .. رابط نتائج الثالث متوسط والسادس الإعدادي في جميع المحافظات

نتائج الامتحانات التمهيدية 2021، ذكرت مصادر بالتربية العراقية، أنه سيتم إعلان نتائج التمهيدي 2021 للصف الثالث متوسط وكذلك السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، وأوضحت هذه المصادر أنه خلال ساعات سيتمكن طلاب الثالث والسادس الإحيائي والتطبيقي، والأدبي من معرفة نتائج الامتحانات التمهيدية للعام 2021، لكافة طلاب المتوسطة والإعدادية.

نتائج الامتحانات التمهيدية 2021

ورغم الظروف التي تسببت فيها جائحة كورونا، قدم طلاب العراق امتحاناتهم وسط ظروف صعبة مع إجراءات وقائية متشددة، وكانت قبل أيام أكدت الوزارة أنها في طور اعتماد النتائج بعد انتهاء تصحيح أوراق الإجابات في معظم المحافظات، ولا يزال الطلاب كل يوم يبحثون عن رابط نتائج التمهيدي 2021، في بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، بابل، الأنبار، واسط، دهوك، أربيل والسليمانية، وغيرها من المحافظات سواء لطلاب الثالث متوسط والسادس إعدادي بكافة أقسامه.

نتائج الثالث متوسط 2021

وكانت وزارة التربية العراقية قد بدأت في إعلان نتائج التمهيدي، لطلاب المدارس المهنية وإعداديات التمريض للعام الدراسي 2021، وعليه أكدت بعض المصادر أنه خلال أيام قليلة سيتم إعلان نتائج الصف الثالث متوسط في كافة المحافظات العراقية، عبر موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية مثل موقع ناجح ونتائجنا الخاصة بإعلان نتائج الطلبة.

نتائج السادس الإعدادي 2021 احيائي، تطبيقي وأدبي

كذلك أكدت ذات المواقع الإلكترونية أنه سيتم اعتماد نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 الاحيائي، التطبيقي والأدبي، وسيتم نشر كافة النتائج وأسماء الطلاب بمعدلاتهم، ومن ناحية ذكرت نقلت مواقع عراقية عن أعضاء في لجنة التربية النيابية، أنه يمكن اعتماد نتائج التمهيديد ونصف السنة ونتائج الكورس الأول للمراحل الغير منتهية، كمراحل السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي لنهاية العام الدراسي، بعد ازدياد حالات الإصابة بكورونا في البلاد.