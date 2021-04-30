ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر فى إسرائيل إلى 40 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن حصيلة قتلى انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودى على جبل الجرمق شمالى إسرائيل تجاوزت 40، مع إصابة أكثر من 100 آخرين. وقال شبتاى جارباتشيك، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم إجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج فى المستشفى من مكان الحادث، مضيفا إن "عملية تحديد هوية" الضحايا قد بدأت الآن، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

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