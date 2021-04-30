تحت تهديد السلاح.. 5 متهمين بخطف كلبي ليدي غاغا

أعلن مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بالشروع في القتل والسرقة، وجرائم أخرى تتعلق بخطف كلبي الفنانة الشهيرة ليدي غاغا تحت تهديد السلاح في فبراير، وإطلاق النار على القائم عليهم.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن 4 من المعتقلين الخمسة أعضاء معروفون في عصابة.

أما الشخص الخامس، وهو امرأة، فكانت من أبلغ أنها عثرت على الكلاب وأعادتها ولكن وجهت لها تهمة حيازة أشياء مسروقة.

وأعيد الكلبان بعد يومين من سرقتهما في هوليوود.

وخُطف الكلبان وهما من نوع البولدوغ الفرنسي ليلا بعد إصابة الشخص المسؤول عنهما برصاصة في صدره. وأعيد الكلبان بعد أن عرضت غاغا مكافأة قدرها 500 ألف دولار.

وقالت شرطة لوس أنجلوس يوم الخميس إن المحققين لا يعتقدون أن المشتبه بهم كانوا يستهدفون الضحية بسبب صاحبة الكلاب.

وقال البيان " ولكن الأدلة تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يعرفون القيمة الكبيرة لنوع الكلاب وكان الدافع وراء السرقة ".

وكانت ليدي غاغا تصور في روما عندما حدثت السرقة.