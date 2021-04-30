رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض 21 مايو القادم

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض إن رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن سيزور واشنطن فى 21 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن لتأكيد "التحالف الصارم" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.





وأضاف البيت الأبيض فى بيان له، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع الرئيس مون لزيادة تعزيز تحالفنا وتوسيع تعاوننا الوثيق". وأجرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية فى مطلع أبريل الجارى مباحثات على مستوى مستشارى الأمن القومى. وأعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، مؤكدة تمسكها بالنهج الرامى إلى نزع السلاح النووي.

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