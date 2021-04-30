مدرستي تبرمج تعرف على أهم مراحلها وكيفية التسجيل عليها “بوابة الدخول إلى عالم البرمجيات”

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المسابقة الوطنية الرقمية” مدرستي تُبرمج” وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ، وذلك في إطار تطوير مهارات الطلبة وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية ، حيث تتطلع الوزارة لمضاعفة شغف الطلاب عن طريق التعلم الممتع ، وتتم المسابقة عبر منصة مدرستي ، حيث يجب على الطلبة الدخول على المنصة وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، والدخول على اللعبة وتنفيذ المهام المطلوبة.

سعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية ، قامت وزارة التعليم بإطلاق مسابقة “مدرستي تُبرمج” بالتعاون مع مبرمجين عالميين ، وذلك حرصاً منها على اكتشاف مواهب البرمجة لدي الطلاب والمعلمين واستثمارها في إنشاء مستقبل رقمي قوي ، ولتعزيز التعاون بين الطالب وولي الأمر والمعلم ، وإتاحة الفرصة للدخول في المنظومة العالمية المعرفية ، وتغيير الصورة السلبية عن البرمجة وتحقيقاً لأهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.

يتم الدخول على منصة مدرستي وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، ولعب هذه اللعبة حيث يقوم الطالب بتنفيذ عدة مهام وبعد الانتهاء من هذه المهام واكتساب الطالب للمهارات المختلفة ، يتسلم الطالب شهادة ماين كرافت التعليمية والتي يستقبلها من خلال معلم المدرسة.

تهدف وزارة التعليم بالمملكة من خلال انشاء هذه المسابقة إلى تنمية المهارات الرقمية لدي الطلاب والمعلمين ، وتتضمن المسابقة مرحلتين وهما: