مدرستي تبرمج تعرف على أهم مراحلها وكيفية التسجيل عليها “بوابة الدخول إلى عالم البرمجيات”

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المسابقة الوطنية الرقمية” مدرستي تُبرمج” وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ، وذلك في إطار تطوير مهارات الطلبة وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية ، حيث تتطلع الوزارة لمضاعفة شغف الطلاب عن طريق التعلم الممتع ، وتتم المسابقة عبر منصة مدرستي ، حيث يجب على الطلبة الدخول على المنصة وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، والدخول على اللعبة وتنفيذ المهام المطلوبة.مدرستي تبرمج بوابة الدخول إلى عالم البرمجيات
سعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية ، قامت وزارة التعليم بإطلاق مسابقة “مدرستي تُبرمج” بالتعاون مع مبرمجين عالميين ، وذلك حرصاً منها على اكتشاف مواهب البرمجة لدي الطلاب والمعلمين واستثمارها في إنشاء مستقبل رقمي قوي ، ولتعزيز التعاون بين الطالب وولي الأمر والمعلم ، وإتاحة الفرصة للدخول في المنظومة العالمية المعرفية ، وتغيير الصورة السلبية عن البرمجة وتحقيقاً لأهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.
يتم الدخول على منصة مدرستي وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، ولعب هذه اللعبة حيث يقوم الطالب بتنفيذ عدة مهام وبعد الانتهاء من هذه المهام واكتساب الطالب للمهارات المختلفة ، يتسلم الطالب شهادة ماين كرافت التعليمية والتي يستقبلها من خلال معلم المدرسة.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
تهدف وزارة التعليم بالمملكة من خلال انشاء هذه المسابقة إلى تنمية المهارات الرقمية لدي الطلاب والمعلمين ، وتتضمن المسابقة مرحلتين وهما:
- المرحلة الأولى: تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجة ، وتنمية مهارات المواطنين الرقمية العالمية ، وسوف تُعقد هذة المرحلة في الفصل الحالي (الفصل الدراسي الثاني).
- المرحلة الثانية: تهدف إلى تنمية الطلبة والمعلمين لمهارات القرن 21، وتشجيع الابتكار وانتاج البرمجيات ، وسوف تُعقد هذه المرحلة في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل 1443، وستكون بعنوان مشاريع التصميم الإبداعي بمساري الطلاب والطالبات ومسار المعلمين والمعلمات
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أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المسابقة الوطنية الرقمية” مدرستي تُبرمج” وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ، وذلك في إطار تطوير مهارات الطلبة وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية ، حيث تتطلع الوزارة لمضاعفة شغف الطلاب عن طريق التعلم الممتع ، وتتم المسابقة عبر منصة مدرستي ، حيث يجب على الطلبة الدخول على المنصة وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، والدخول على اللعبة وتنفيذ المهام المطلوبة.مدرستي تبرمج بوابة الدخول إلى عالم البرمجيات
سعياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية ، قامت وزارة التعليم بإطلاق مسابقة “مدرستي تُبرمج” بالتعاون مع مبرمجين عالميين ، وذلك حرصاً منها على اكتشاف مواهب البرمجة لدي الطلاب والمعلمين واستثمارها في إنشاء مستقبل رقمي قوي ، ولتعزيز التعاون بين الطالب وولي الأمر والمعلم ، وإتاحة الفرصة للدخول في المنظومة العالمية المعرفية ، وتغيير الصورة السلبية عن البرمجة وتحقيقاً لأهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.
يتم الدخول على منصة مدرستي وتحميل لعبة ماين كرافت التعليمية ، ولعب هذه اللعبة حيث يقوم الطالب بتنفيذ عدة مهام وبعد الانتهاء من هذه المهام واكتساب الطالب للمهارات المختلفة ، يتسلم الطالب شهادة ماين كرافت التعليمية والتي يستقبلها من خلال معلم المدرسة.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
تهدف وزارة التعليم بالمملكة من خلال انشاء هذه المسابقة إلى تنمية المهارات الرقمية لدي الطلاب والمعلمين ، وتتضمن المسابقة مرحلتين وهما:
- المرحلة الأولى: تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجة ، وتنمية مهارات المواطنين الرقمية العالمية ، وسوف تُعقد هذة المرحلة في الفصل الحالي (الفصل الدراسي الثاني).
- المرحلة الثانية: تهدف إلى تنمية الطلبة والمعلمين لمهارات القرن 21، وتشجيع الابتكار وانتاج البرمجيات ، وسوف تُعقد هذه المرحلة في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل 1443، وستكون بعنوان مشاريع التصميم الإبداعي بمساري الطلاب والطالبات ومسار المعلمين والمعلمات
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