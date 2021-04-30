المكسيك .. تسجيل 529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3.990، مقابل 3818 فى بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 2.340.934 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 529 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 371 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 216.447 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات فى العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.