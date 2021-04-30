رابط نظام نور 1442 للإستعلام عن نتائج المتوسطة والثانوية 1442ه‍

رابط نظام نور 1442 للإستعلام عن نتائج المتوسطة والثانوية 1442 الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكنكم الإطلاع عن نتيجة المرحلة المتوسطة عبر نظام نور برقم الهوية 1442 والتي ارتفع عليها معدلات البحث منذ أن انتهي طلاب المرحلة المتوسطة من أداء الاختبارات الفصل الدراسي الثاني، فمنهم من يشعر بالقلق والتوتر نتيجة إنتظار الإعلان عن النتيجة ومنهم من هو مطمئن وينتظر النتيجة النهائية بدون خوف، ولكن يتسلل القلق والخوف أكثر إلي هؤلاء أولياء الأمور الذين يرغبون في التعرف على النتيجة الخاصة باولادهم.

أنتهي طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم الخميس الماضي الموافق 17 من شهر رمضان 1442 والذي يوافق التاسع والعشرين من شهر ابريل 2021م، ومنذ هذا التاريخ ويترقب الكثيرون الإعلان عن موعد نتيجة المتوسطة 1442 الفصل الدراسي الثاني، وبحسب مصادرنا فإن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون قبل العيد وبالتحديد في منتصف الأسبوع القادم، حيث يتم رفع النتيجة على نظام نور التعليمي، هذا النظام المميز الممتلئ بالخدمات التعليمية والتي يستفاد منها الملايين من المنتمين إلي المنظومة التعليمية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وتعد أهمها هو تقديم كشف كامل بنتيجة الطلاب والطالبات على موقع نظام نور التعليمي من أجل سهولة التعرف على النتيجة إلكترونيا.



أصبح من اليسير الآن التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية عبر نظام نور الالكتروني وخاصة بارتباط هذا النظام بمنصة مدرستي التعليمية، حيث يتمكن المعلمين والمعلمات من رصد الدرجات ورفعها مباشرة إلي المنصة الإلكترونية، حيث تعد أبرز التحديثات الجديدة التي تم ضخها في المنصة هي آلية الإستعلام عن النتائج والتي تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي “موقع نظام نور التعليمي”.

تسجيل إسم المستخدم.

أو تسجيل رقم هوية ولي الأمر.

تسجيل كلمة المرور.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

عليك بعد الدخول إلي الصفحة الرئيسية تحديد الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على كلمة بحث.

التوجه إلي إشعار النتائج من خلال صفحة معلومات الطالب.

ستجد كافة معلومات النتائج ودرجات كل مادة دراسية.

يمكنك الدخول إلي تسجيل الدخول في نظام نور التعليمي من خلال القيام ببعض الإجراءات التالية:

الدخول علي اللينك التالي

النقر على جملة “نسيت كلمة المرور”.

قم بتسجيل رقم الهوية الخاص بك.

النقر على رمز التحقق.

النقر على كلمة التالي.

الضغط على رمز البحث.

الضغط على البريد الإلكتروني.

فتح الرسالة الواردة اليك تجد بها كلمة السر وإسم المستخدم.

وصلنا إلي الختام ونوضح أن الضغط على موقع نور سيتزايد بشكل كبير في الفترة الحالية، لذا نقدم لكم خدمة التعرف على النتيجة قبل الجميع كل ما عليك هو كتابة أسمك في التعليقات أسفل هذا المقال رابط نظام نور 1442 للإستعلام عن نتائج المتوسطة والثانوية 1442ه‍.