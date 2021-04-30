رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 خارجي كافة المحافظات العراقية بالاسم

نتائج الثالث المتوسط 2021 خارجي كافة المحافظات العراقية بالاسم، حالة من الترقب والقلق تسود العديد من البيوت في المحافظات العراقية المختلفة خاصة مع إقتراب حلول موعد إعلان نتائج الطلاب لهذا العام، ونتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كانت أوضاع الدراسة والامتحانات هذا العام مختلفة عن جميع الأعوام السابقة في التعليم، ومن خلال موقعنا نوافيكم بكافة التفاصيل عن رابط النتيجة وخطوات الإستعلام عنها عبر رابط وزارة التربية والتعليم في العراق.

نتائج الطلاب في جميع محافظات العراق 2021

العديد من اولياء الامور والطلاب في محافظات العراق المختلفة يترقبوا نتائج الثالث المتوسط 2021، خاصة بعد إن اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من الخطوة الأولي وهي تصحيح كافة الامتحانات للطلاب ويتم الآن تجميع ورصد المجمل لكل طالب، وذلك ليتم رفع النتائج خلال ساعات معدودة من الآن عبر روابط المواقع الالكترونية المخصصة لذلك، وذلك بعد أن يتم إعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التربية والتعليم معالي الوزير علي حميد الدليمي، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021

بعد تأخر ظهور نتائج الطلاب هذا العام نقدم لكم أخيرا خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 خارجي كافة المحافظات العراقية بالاسم، وذلك بعد مطالبة العديد من اولياء الامور والتلاميذ بسرعة الإعلان عن النتيجة

يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بكتابة كافة البيانات الخاصة وبيانات الهوية في حالة وجود حساب، او قم بإنشاء حساب جديد.

تخير من الخدمات المقدمة لك عبر الموقع خدمة نتائج الطلاب.

تاكد من إختيار خدمة الثالث المتوسط 2021 .

الآن عليك تدوين كافة البيانات الشخصية المطلوبة الإسم ورقم الهوية.

تظهر أمامك كلمة إستعلام أسفل الصفحة اضفط عليها.

علما بأن نسب النجاح مرتفعة بصورة ملحوظة هذا العام ونتمني النجاح المبهر للجميع.