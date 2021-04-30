واشنطن: إيران تمتلك 10 أضعاف الكمية المنصوص عليها من اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلى يوسى كوهين، نقل قلق ومخاوف بلاده إلى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بشأن ملف النووى الإيرانى.





ووفقًا لقناة "آى 24 نيوز" الإسرائيلية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، إن إيران أصبحت تمتلك من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الكمية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى، مشددًا على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حتى تسفر عن إنجاز ملموس.

وذكر موقع "واللا" العبرى، أن يوسى كوهين أعرب عن قلق إسرائيل العميق بشأن تطورات الملف النووى الإيرانى، وذلك خلال اجتماع فى واشنطن، ضم من الجانب الإسرائيلى رئيس الموساد وسفير تل أبيب فى واشنطن جلعاد أردان، فيما شارك من الجانب الأمريكى أنتونى بلينكن، ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان ومسؤولين آخرين.

ولطالما أعربت دولة الاحتلال الإسرائيلى أبدت عن قلقها إزاء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووى، لاسيما مع وجود تقييمات أمنية إسرائيلية توقعت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووى مع إيران.