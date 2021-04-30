بلدي تسجيل دخول أمانة الرياض 2021 بالخطوات

بلدي تسجيل دخول حيث قد يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل الدخول إلى موقع بلدي للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع، من خلال استخراج الرخص المختلفة سواء كانت الصحية أو التجارية وهي خدمة تقدمها وزارة الشؤون البلدية مع جهات القطاع داخل المملكة العربية السعودية، والتي تبحث دائما على تطوير الخدمات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال خدمات البوابة.

بلدي تسجيل دخول الرياض

عبر التسجيل على بلدي يُمكنك الحصول على الكثير من الخدمات في منطقتك بالرياض وبدلًا من زيارة الخدمة يُمكنك الولوج إليها إلكترونيًا أو الاستفسار عبر هاتف: ​00966114112222 وفي حال اختيار التسجيل، يُمكنك اتباع الخطوات التالية حيث تنتقل مباشرةً:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة بلدي الإلكترونية من خلال حساب المستفيد.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح في موقع ابشر، وذلك للانتقال إلى بوابة بلدي.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة حتى يتم تسجيل الدخول بشكل صحيح.

يتم إدخال رقم الجوال الخاص المواطن.

الضغط على أيقونة تسجيل للانتقال إلى الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية.

يتم اختيار الخدمة التي يريدها المواطن من مجموعة الخدمات المتوفرة على الصفحة الرئيسية.

خدمات بوابة بلدي الإلكترونية

تقدم بوابة بلدي الإلكترونية الكثير من الخدمات البلدية للمواطن التي تساعد بشكل عام على تحسين المعيشة والمستوى والجودة للمدن، كما تساعد المواطن على الارتقاء بالمعيشة في جميع الأماكن ويتم ذلك عن طريق خدماتها المختلفة.

بلدي تسجيل دخول حيث أنه من خلال الخطوات السابقة يستطيع أي مواطن تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع بلدي، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها الموقع بشكل إلكتروني، حيث تحرص المملكة العربي السعودية على تقديم جميع الخدمات بشكل إلكتروني، حفاظا على الجميع وتسهيل الأمور للمواطنين.