وظائف نسائية شاغرة في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية 1442هـ

وظائف نسائية شاغرة في قطاع التأمين ، تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، 30 من شهر أبريل 2021م، الموافق 18من شهر رمضان 1442هـ، من قبل مركز غرفة الشرقية للتوظيف، بالمملكة العربية السعودية، للنساء فقط، في شركة أسس لوكالة التأمين السعودية، للعمل في العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة، والتقديم يتم إلكترونيًا بالتسجيل من خلال الرابط الرسمي للتقدم للوظيفة، واتباع خطوات التقديم، والجدير بالذكر أن مركز غرفة الشرقية للتوظيف، يقوم بتقديم خدمات التوظيف لشباب وبنات المملكة، وفق أحدث معايير الجودة والتميز، والتي تتلاءم مع طموح الشباب السعودي في الحصول على فرص عمل جيدة، تحقق طموحهم وفق مؤهلاتهم الدراسية، والمركز يهتم بالفعل بالعنصر البشري ويعتبره الركيزة الأساسية للتقدم، ودفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام، بناء على تنمية مهاراتهم وخبراتهم، وفق رؤية المملكة 2030م.

وقد أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف، وفق مستجدات برنامج توطين لعدم توظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديات، تحت مسمى وظيفي مسؤولة خدمة عملاء، ومسؤولة علاقات عملاء، للعمل في مقر شركة أسس لوكالة التأمين، بمقراتها في مدينة الرياض والخبر، بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالعلم أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الروابط الخاصة بكل وظيفة، والجدير بالعلم أيضصا أن الإعلان تم وفق رؤية المملكة 2030م، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات بالمملكة، والعمل على القضاء على البطالة، والتي تم تدشينها عام 2017م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي من أهم أهدافها الارتقاء بالمملكة، والعمل على جعها نموذجًا عالميًا ناجحًا رائدًا في شتى المجالات.

شروط التقدم للوظائف النسائية الشاغرة

ويجب على الراغبات للتقديم في الوظائف نسائية شاغرة بالمملكة بقطاع التأمين، توافر العديد من الشروط الأساسية، نذكرها بالترتيب التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. أن تكون المتقدمة للوظيفة الشاغرة حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب. لا يشترط على المتقدمة أن تكون لها خبرة سابقة في مجال العمل. أن تكون المتقدمة حاملة لهوية وطنية سارية الصلاحية، وقت التقدم. أن تجتاز المتقدمة اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

رابط التقديم في فرص العمل بشركة أسس وكالة التأمين

ويتم التقديم على الموقع الرسمي الإلكتروني، لشركة أسس وكالة التأمين، على رابط التقديم التالي ذكره وفق الوظيفة المتقدمة إليها:

1- بالنسبة لوظيفة مسؤولة خدمة عملاء بمقر الشركة بمدينة الرياض بالسعودية، يتم التقديم إلكترونيًا على الرابط التالي:

https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130258&e=24624.

2- بالنسبة لوظيفة مسؤولة علاقات عملاء بمقر الشركة بمدينة الخبر بالسعودية، يتم التقديم إلكترونيًا على الرابط التالي:

https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=130257&e=24624.