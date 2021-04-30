الدبيبة يحذر: هناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أورد موقع "الوسط" الليبى، أكد الدبيبة خلال اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، مساء أمس الخميس، أن من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين، مؤكدًا أنه رفض طلبًا بإلغاء رحلته إلى سرت بسبب وجود قوات أجنبية بالمطار.

ودعا الدبيبة إلى عدم الدفع مرة أخرى باتجاه أى حرب، خصوصًا الحرب الداخلية بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد مرت بتجربة خطيرة وقاسية ودموية لم يمر بها الليبيون من قبل فى تاريخهم أبدًا.

واعتبر الدبيبة أن الفتن والظروف الصعبة لا زالت مواتية لهؤلاء لشن الحروب، محذرًا من أن أطرافًا فى طرابلس ـ لم يسمها ـ يحاولون إشعال الحروب وشنها.