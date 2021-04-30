رابط مركز القبول الموحد للجامعات سلطنة عمان 2021 وزارة التعليم العالي تفتح باب التسجيل غداً

رابط مركز القبول الموحد بسلطنة عمان، من الروابط الهامة خلال الساعات القادمة، والتي تتم عليه عمليات بحث عالية للتسجيل للمرحلة الجامعية، ومع إعلان وزارة التعليم العالي العمانية، عن موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الجامعية الأولي، والتي ستبدأ في الأول من مايو 2021، وتستمر حتي الأول من يوليو 2021، بدأ التساؤل عن الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لتسجيل الرغبات، لطلبة وطالبات الناجحين في شهادة الدبلوم العام، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

الدخول على رابط مركز القبول الموحد “heac.gov.om“.

الاطلاع على دليل الطالب.

معرفة سياسات وإجراءات القبول.

الضغط على دخول.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر.

الضغط على تسجيل.

كتابة بيانات الطالب والتأكد من صحتها.

حفظ البيانات التي تم تسجيلها.

مركز القبول الموحد للتسجيل للجامعات العمانية 2021وزارة التعليم العالي العمانية تفتح باب التسجيل للجامعات العمانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان، عن فتح باب التسجيل للدخول للجامعات العمانية للعام الدراسي 2021، على أن يتم التسجيل إلكترونياً ضمن خطة الوزارة في الحد من عدوي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع سواء الطلبة أو القائمين على العمل في الوزارة، ويقوم الطلبة والطالبات بتسجيل بياناتهم ورغباتهم على مركز القبول الموحد، وسيقوم فريق من المتخصصين بإدارة القبول بفحص الطلبات التي يتم تسجيلها، وعقب غلق التسجيل ستُعلن الوزارة النتائج بناءً على عدة عوامل منها نسبة النجاح العامة، والنسبة المقررة للقبول بالجامعات العمانية، وعدد الأماكن الشاغرة بكل جامعة.

أن يكون المتقدم عماني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم العام أو ما يعادلها.

أن لا يزيد عمر الطالب عن 25 عام.

يُسمح للطلبة العمانيين الدراسين خارج السلطنة والمؤهلات الدولية بالتسجيل.

شروط التسجيل للمرحلة الجامعية الأولي في عمان