كشف المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة نجحت في استرداد قطعتين أثريتين من إيطاليا تنتميان للآثار اليونانية والرومانية.
وبحسب شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، فإنه جرى سرقة تلك القطع الأثرية المستردة من إيطاليا، خلال فترة الانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
وأشار عبد الجواد في حديثه لإحدى البرامج التلفزيونية المصرية، إلى أن عودة القطع الأثرية المصرية جاء بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسفارة المصرية في روما.
ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، فإن عبد الجواد بيّن أن إيطاليا "تعاني أيضا من سرقة القطع الأثرية الخاصة بها، ولذا تعاونت مع مصر في إعادة القطع الأثرية المصرية المهربة".
وأضاف: "قريبا سنسترد قطعا أثرية أخرى من إيطاليا بناء على تعاون ومذكرة تفاهم بيننا".
وأكد أن الاتفاقية التي وقعها البلدان في مجال استراد الآثار المهربة عام 2008، كانت سببا رئيسيا في استرداد 195 قطعة أثرية، و21 ألف و660 قطعة عملة من إيطاليا في عام 2018.
وتسلّم سفير مصر لدى إيطاليا، هشام بدر، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية "الكاربيناري" بروما، القطعتين الأثريتين، والأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة مصنوع من الفخار، والثانية إناء صغير مصنوع من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوى بإيطاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار المصرية: استعدنا 195 قطعة مهربة من إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.