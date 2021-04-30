المرصد السورى: غارات روسية تستهدف الفصائل المسلحة فى إدلب وحماة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية باستهداف موقع عسكرى للفصائل المسلحة الموالية لأنقرة فى منطقة خربة الناقوس بسهل الغاب، دون ورود تفاصيل عن حجم الخسائر.
وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن طائرة مجهولة قصفت موقعًا بالقرب من قاعدة عسكرية تركية ضمن مناطق الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من قرية جهبل فى محيط عين عيسى شمالى الرقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.
كما أشار المرصد إلى أنباء رصدها عن استهداف طائرة مجهولة أخرى ـ يرجح أنها روسية ـ لموقع عسكرى تابع للفصائل الموالية لتركيا فى محيط قرية عين دقنة غربى إعزاز بريف حلب، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.
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