السفارة الأمريكية فى موسكو توقف التأشيرات غير الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى موسكو، اليوم الجمعة، خفض عدد الخدمات القنصلية التى تقدمها بدءًا من 12 مايو المقبل، وذلك ردًا على قيام روسيا بفرض قيود على تعيين موظفين محليين بالسفارة.





ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، فإن السفارة الأمريكية لدى روسيا قررت وقف إصدار التأشيرات غير الدبلوماسية بدءا من 12 مايو. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع قانونًا يقلص عدد الموظفين المحليين العاملين فى البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، الأسبوع الماضى. كما أمر الحكومة الروسية بإعداد قائمة بالبلدان غير الصديقة التى ستخضع لهذه القيود، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

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