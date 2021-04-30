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اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة مصطفى الاغا

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فاطيمة 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة مصطفى الاغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة مصطفى الاغا - ثقفني

اشترك الآن في مسابقة الحلم من أجل الفوز بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم الاتصال أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع البلدان في الوطن العربي التي سوف نرفقها لحضراتكم اسفل هذه التدوينة، تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل العديد من المتسابقين في الساعات الأخيرة لمعرفة رقم مصطفى الاغا في مسابقه الحلم لمعرفة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم من خلال السحب الذي يتم على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب بطريقة شفافة ونزيهة لتسليم الفائز الجائزة على الفور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات كيفية المشاركة في مسابقة الحلم، فرجاءً منكم متابعي موقعنا الأعزاء متابعة قراءة السطور للتعرف علي الطريقة الصحيحة للاشتراك فرجاءً تابعونا.

اشترك الآن في مسابقة الحلم
اشترك الآن في مسابقة الحلم

اشترك الآن في مسابقة الحلم

مجموعة mbc مسابقة الحلم حددت قيمة الجائزة الكبرى بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream على حسب الرقم المرادف للبلد الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني بالجدول التالي.

اسم الدولة

شبكة المحمول

رقم الاتصال

التكلفة لكل رسالة

مصر

فودافون

95450

5 جنيهات

مصر

أورانج

95450

5 جنيهات

مصر

اتصالات

95450

5 جنيهات

السعودية

Mobily

650444

5 ريال

السعودية

Virgin Mobile

300300

5 ريال

السعودية

Lebara

313131

5 ريال

الإمارات

Etisalat

6070

5 دراهم

الإمارات

Du

3636

5 دراهم

الكويت

GSM

4141

500 فلس

عمان

GSM

90434

500 فلس

البحرين

Batelco

94000

500 فلس

البحرين

VIVA

98885

500 فلس

البحرين

Zain

94000

500 فلس

العراق

Asiacell

2266

1200 دينار

العراق

Korek

2180

1200 دينار

العراق

Zain

2770

1200 دينار

فلسطين

Jawwal

1623

3.5 NIS

فلسطين

Wataniya

6750

3.5 NIS

الأردن

Orange

98880

70 قرش

الأردن

Umniah

98858

70 قرش

الأردن

Zain

98858

70 قرش

لبنان

Thuraya

008821622775627

حسب التعريفة

المغرب

INWI

9669

9 دراهم

المغرب

Orange

9669

9 دراهم

سوريا

Syriatel

1565

75 ليرة

سوريا

MTN

1555

75 ليرة

تونس

GSM

85988

1.44 دينار

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم

بعد اتصال الأشخاص المحظوظين علي الأرقام الموضحة لكم بأعلاه، سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر شاشة قناة إم بي سي لتسليم الفائز جوائز بقيمة 100 ألف دولار وأخرى بقيمة 10 آلاف دولار علي حسب نوع السحب التي تُنظمه القناة بشكل أسبوعي أو شهري، حيث يتم اختيار المتسابقين الفائزين بصورة عشوائية وتسليم الجائزة بعد 90 إلى 180 يوم من المسابقة، حيث نتمنى الفوز للجميع.

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