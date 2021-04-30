اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة مصطفى الاغا

اشترك الآن في مسابقة الحلم من أجل الفوز بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم الاتصال أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع البلدان في الوطن العربي التي سوف نرفقها لحضراتكم اسفل هذه التدوينة، تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل العديد من المتسابقين في الساعات الأخيرة لمعرفة رقم مصطفى الاغا في مسابقه الحلم لمعرفة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم من خلال السحب الذي يتم على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب بطريقة شفافة ونزيهة لتسليم الفائز الجائزة على الفور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات كيفية المشاركة في مسابقة الحلم، فرجاءً منكم متابعي موقعنا الأعزاء متابعة قراءة السطور للتعرف علي الطريقة الصحيحة للاشتراك فرجاءً تابعونا.

اشترك الآن في مسابقة الحلم

مجموعة mbc مسابقة الحلم حددت قيمة الجائزة الكبرى بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream على حسب الرقم المرادف للبلد الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني بالجدول التالي.

اسم الدولة شبكة المحمول رقم الاتصال التكلفة لكل رسالة مصر فودافون 95450 5 جنيهات مصر أورانج 95450 5 جنيهات مصر اتصالات 95450 5 جنيهات السعودية Mobily 650444 5 ريال السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريال السعودية Lebara 313131 5 ريال الإمارات Etisalat 6070 5 دراهم الإمارات Du 3636 5 دراهم الكويت GSM 4141 500 فلس عمان GSM 90434 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell 2266 1200 دينار العراق Korek 2180 1200 دينار العراق Zain 2770 1200 دينار فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS الأردن Orange 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن Zain 98858 70 قرش لبنان Thuraya 008821622775627 حسب التعريفة المغرب INWI 9669 9 دراهم المغرب Orange 9669 9 دراهم سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سوريا MTN 1555 75 ليرة تونس GSM 85988 1.44 دينار

بعد اتصال الأشخاص المحظوظين علي الأرقام الموضحة لكم بأعلاه، سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر شاشة قناة إم بي سي لتسليم الفائز جوائز بقيمة 100 ألف دولار وأخرى بقيمة 10 آلاف دولار علي حسب نوع السحب التي تُنظمه القناة بشكل أسبوعي أو شهري، حيث يتم اختيار المتسابقين الفائزين بصورة عشوائية وتسليم الجائزة بعد 90 إلى 180 يوم من المسابقة، حيث نتمنى الفوز للجميع.