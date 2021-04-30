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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 للفوز بجائزة مصطفى الاغا في المقال التالي
اشترك الآن في مسابقة الحلم من أجل الفوز بمبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم الاتصال أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع البلدان في الوطن العربي التي سوف نرفقها لحضراتكم اسفل هذه التدوينة، تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل العديد من المتسابقين في الساعات الأخيرة لمعرفة رقم مصطفى الاغا في مسابقه الحلم لمعرفة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم اليوم من خلال السحب الذي يتم على الهواء مباشرة في برنامج صدى الملاعب بطريقة شفافة ونزيهة لتسليم الفائز الجائزة على الفور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات كيفية المشاركة في مسابقة الحلم، فرجاءً منكم متابعي موقعنا الأعزاء متابعة قراءة السطور للتعرف علي الطريقة الصحيحة للاشتراك فرجاءً تابعونا.
اشترك الآن في مسابقة الحلم
مجموعة mbc مسابقة الحلم حددت قيمة الجائزة الكبرى بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream على حسب الرقم المرادف للبلد الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني بالجدول التالي.
|
اسم الدولة
|
شبكة المحمول
|
رقم الاتصال
|
التكلفة لكل رسالة
|
مصر
|
فودافون
|
95450
|
5 جنيهات
|
مصر
|
أورانج
|
95450
|
5 جنيهات
|
مصر
|
اتصالات
|
95450
|
5 جنيهات
|
السعودية
|
Mobily
|
650444
|
5 ريال
|
السعودية
|
Virgin Mobile
|
300300
|
5 ريال
|
السعودية
|
Lebara
|
313131
|
5 ريال
|
الإمارات
|
Etisalat
|
6070
|
5 دراهم
|
الإمارات
|
Du
|
3636
|
5 دراهم
|
الكويت
|
GSM
|
4141
|
500 فلس
|
عمان
|
GSM
|
90434
|
500 فلس
|
البحرين
|
Batelco
|
94000
|
500 فلس
|
البحرين
|
VIVA
|
98885
|
500 فلس
|
البحرين
|
Zain
|
94000
|
500 فلس
|
العراق
|
Asiacell
|
2266
|
1200 دينار
|
العراق
|
Korek
|
2180
|
1200 دينار
|
العراق
|
Zain
|
2770
|
1200 دينار
|
فلسطين
|
Jawwal
|
1623
|
3.5 NIS
|
فلسطين
|
Wataniya
|
6750
|
3.5 NIS
|
الأردن
|
Orange
|
98880
|
70 قرش
|
الأردن
|
Umniah
|
98858
|
70 قرش
|
الأردن
|
Zain
|
98858
|
70 قرش
|
لبنان
|
Thuraya
|
008821622775627
|
حسب التعريفة
|
المغرب
|
INWI
|
9669
|
9 دراهم
|
المغرب
|
Orange
|
9669
|
9 دراهم
|
سوريا
|
Syriatel
|
1565
|
75 ليرة
|
سوريا
|
MTN
|
1555
|
75 ليرة
|
تونس
|
GSM
|
85988
|
1.44 دينار
بعد اتصال الأشخاص المحظوظين علي الأرقام الموضحة لكم بأعلاه، سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر شاشة قناة إم بي سي لتسليم الفائز جوائز بقيمة 100 ألف دولار وأخرى بقيمة 10 آلاف دولار علي حسب نوع السحب التي تُنظمه القناة بشكل أسبوعي أو شهري، حيث يتم اختيار المتسابقين الفائزين بصورة عشوائية وتسليم الجائزة بعد 90 إلى 180 يوم من المسابقة، حيث نتمنى الفوز للجميع.
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