تتوالى التسريبات التقنية التي تكشف عن المزيد من مواصفات هاتف "غوغل" القادم من طراز "بكسل 5 أي 5 جي".
ونشرت "غوغل" عن طريق الخطأ صورة للهاتف "بكسل 5 أي 5 جي"، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالكاميرا المدمجة بالجهاز، قبل أن تقوم بحذفها لاحقا.
وحسبما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية عن موقع 9to5Google، المتخصص بالأخبار التقنية، فإن كاميرا الهاتف تدعم تقنية "المدى الديناميكي العالي"، والتي تجعل الصور المعروضة على الشاشة واقعية تماما، ومطابقة لما يمكن مشاهدته في العالم الحقيقي.
كذلك تدعم كاميرا الهاتف "تنسيق ملف الصور القابل للتبديل"، أي الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للصور أو الأصوات التي التقطت وسجلت، مثل التاريخ والوقت والموقع والبعد البؤري وإعدادات الكاميرا وحقوق الطبع والنشر.
وتعد مثل هذه المعلومات ضرورية للمصورين وللتطبيقات التي تعمل مع هذه الصور الرقمية أو تعالجها، مما يسهل تقييم جودة الصورة.
ووفق موقع "جي إس إم أرينا"، فإن هاتف "غوغل" القادم والذي يتوقع إطلاقه في يونيو القادم، سيزوّد بمعالج "سنابدراغون 765 جي"، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "غوغل" تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.