نتنياهو يزور موقع حادثة التدافع بعد مصرع 44 إسرائيليًا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إلى موقع كارثة التدافع الضخم فى ميرون شمال إسرائيل حيث لقى 44 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 150 بجروح، منهم 6 فى حالة خطيرة.





وكان الاحتفال الدينى الذى شارك فيه عشرات آلاف اليهود، اليوم الجمعة، قد تحول إلى كارثة خلال أضخم تجمع تشهده الدولة العبرية منذ بدء جائحة كورونا. وفى وقت سابق من اليوم، وصف نتنياهو ما حدث بأنه الكارثة الكبرى، مشيرًا إلى أنه "يصلّى من أجل الجرحى".

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