ريمديسفير.. الهند تستغيث بمصر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت الهند، أمس الخميس، عن اتصالات تجريها مع شركات تصنيع أدوية فى مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذى يستخدمه مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل تفاقم الحالة الوبائية فى الهند خلال الآونة الأخيرة.





وفى مؤتمر صحفى، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، هارش فاردهان شرينجلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة، موضحًا أنه "ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين ستأتى من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

اتصالات مع شركات مصر

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع فى مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند ارتفاعا قياسيا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، أمس الخميس، ليتجاوز إجمالى الإصابات 18 مليونا، فى حين رفضت الحكومة تقارير تحدثت عن مشكلات فى حملة التطعيم.

كما أكدت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 379.257 إصابة جديدة و3.645 وفاة، أمس الخميس، فى أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.

التطعيم.. أمل السيطرة على الموجة الثانية

وقال خبراء، إن الأمل فى السيطرة على الموجة الثانية العنيفة من جائحة "كوفيد 19" فى الهند يكمن فى تطعيم عدد سكانها الضخم، وفتحت البلاد، الأربعاء، باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاما لتلقى اللقاح بدءا من السبت.

بينما تعانى المستشفيات ومحارق الجثث ضغوطا شديدة بسبب الموجة الثانية من الجائحة، مما دفع حلفاء الهند فى الخارج للإسراع بإرسال أدوات وتجهيزات لمواجهة الوباء.

مساعدات الحلفاء

ووصلت طائرتان من روسيا إلى العاصمة دلهى، أمس الخميس، تحملان 20 جهازا لتوليد الأكسجين و75 جهاز تنفس اصطناعى، و150 جهاز متابعة يوضع على جانب الأسرّة وأدوية تعادل إجمالا 22 طنا متريا.

كما تواصل الولايات المتحدة إرسال إمدادات تزيد قيمتها عن 100مليون دولار إلى الهند، تشمل ألف اسطوانة أكسجين و15 مليون كمامة "إن 95"، ومليون اختبار للتشخيص السريع، حسبما ذكر البيت الأبيض فى بيان الأربعاء.