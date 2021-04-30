إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولة طعن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إن فلسطينيًا حاول طعن ضابط إسرائيلى بآلة حادة جنوبى بيت لحم فى الضفة الغربية.

وأضافت، أنه يتم علاج الفلسطينى المصاب فى موقع الحادث، مؤكدة نجاة ضابط الشرطة الإسرائيلى من محاولة الطعن، على حد زعمهم.

ووقعت صدامات فى الأونة الأخيرة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية فى القدس الشرقية بعدما نظم الفلسطينيون مسيرة احتجاج على قيام يهود متشددين بالهتاف "الموت للعرب"، ما أسفر عن إصابة أكثر من مئة فلسطينى وعشرين شرطيًا إسرائيليًا.