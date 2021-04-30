استخراج نتائج الثالث متوسط 2021 العراق موقع وزارة التربية رابط نتيجة التمهيدي

نتائج الثالث متوسط 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن نتائج الامتحانات التمهيدية في العراق حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2021 بالعراق خلال الساعات القليلة القادمة وهذا ما صرحت به المصادر وتم نشره عبر صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسوف نرفق لكم أدناه روابط نتائج الثالث متوسط 2021 بجميع محافظات العراق وسوف نعمل على تفعيل تلك الروابط وقت إعلان النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2021

كانت وزارة التربية العراقية قد نشرت وأعلنت مواعيد امتحانات التمهيدي للصفوف المنتهية ولكافة المراحل، والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ، حيث حددت مواعيد الامتحانات للصف الثالث المتوسط لتنطلق يوم الأحد 12-7-2020 بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، وتنتهي يوم الثلاثاء 28 -7- 2020 بمادة اللغة الفرنسية والكيمياء والفيزياء.

وسوف يتم نشر نتائج الثالث متوسط 2021 عبر موقع وزارة التربية العراقية على فترات متتالية وفقاً للفترة الزمنية المحددة لإعلان نتائج التمهيدي بالصفوف المنتهية بجميع محافظات العراق، وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت سابقاً منذ أيام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بجميع المحافظات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021

ستُعلن وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت نتائج الثالث متوسط 2021 بغداد, الرصافة, الكرخ, البصرة, نتائج الثالث متوسط 2021 ذي قار, ديالى, كربلاء, كركوك ميسان, المثنى, نتائج الثالث المتوسط 2021 النجف, نينوى, القادسية, الأنبار, بابل, صلاح الدين, الكرخ الأولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, الرصافة الأولى, الرصافة الثانية, الرصافة الثالثة, السليمانية, واسط اربيل, دهوك, نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2021.

كما سيتم رفع نتائج الثالث متوسط 2021 عبر موقع نتائجنا وموقع ناجح نتائج التمهيدي ثالث متوسط 2021 بجميع محافظات العراق، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث متوسط، سنعمل على تفعيل جميع الروابط الخاصة بالنتيجة فور الإعلان عنها قريباً.